Японский способ мытья волос, что стимулирует его рост

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 16:08
обновлено: 16:31
Техника из Японии — как там принято мыть волосы, чтобы они были густыми
Мытье волос. Фото: freepik

Если вы хоть раз задумывалась, почему волосы у японок выглядят такими блестящими, плотными и ухоженными, то раскроем для вас секрет. Дело не в волшебных баночках. Все начинается с того, как они моют голову.

Новини.LIVE расскажет об этой процедуре больше.

Читайте также:

Как в Японии моют волосы

В Японии обычное мытье волос превратили в небольшой ежедневный ритуал. Там главное внимание уделяют именно коже головы. Ведь если "почва" здоровая, то и волосы растут крепкими и живыми. Звучит просто, но результат впечатляет.

Этап 1 — массаж щетками

Японские стилисты не начинают сразу с шампуня. Сперва массаж. Обычно берут две силиконовые щетки: одну для правой части головы, другую для левой. Движения делают от затылка вверх, а на макушке задерживаются дольше — там много нервных окончаний, и легкое давление заметно улучшает кровообращение.

Так очищение становится глубже, кожа "оживает", а волосы после мытья сохраняют ощущение свежести значительно дольше. Через несколько недель даже густота у корней ощущается иначе. Главное правило японского ухода простое и заключается оно в том, что здоровая кожа — здоровые волосы. Если она пересушена, ни одна маска не даст долговременного эффекта.

З яких етапів складається миття волосся у Японії
Девушке в салоне моют голову. Фото: freepik

Этап 2 — масло перед шампунем

В Японии это — обязательный шаг. Перед мытьем они наносят несколько капель масла непосредственно на кожу головы. Оно смягчает, помогает растворить загрязнения, защищает от пересушивания и делает волосы более эластичными. Это особенно полезно, если кожа реагирует на погоду, быстро теряет комфорт или иногда чешется.

Но если есть перхоть или раздражение, лучше уточнить у своего мастера, подходит ли такая техника именно вам.

Этап 3 — никакого трения полотенцем

После душа японки не спешат и тем более не трут волосы, как это часто делаем мы. Они просто аккуратно промокают их мягким полотенцем, микрофиброй или даже обычной хлопковой футболкой. Благодаря этому волосы не пушатся, не травмируются и легче расчесываются. Гладкость появляется не от дорогих средств, а от бережного отношения.

Этап 4 — минимум горячего воздуха

Фен в Японии не запрещен, но там им пользуются разумно. Сначала максимально убирают влагу полотенцем. И лишь потом сушат волосы прохладным или слегка теплым воздухом.

Так корни не перегреваются, кончики не пересыхают, а структура волоса остается плотной и крепкой. В итоге волосы блестят не из-за "эффекта продукта", а потому, что они действительно здоровые.

Ранее мы писали о том, как сохранить под шапкой прическу. Это возможно, если придерживаться определенных рекомендаций.

Также мы сообщали, как мыть голову так, чтобы дольше волосы оставались чистыми и свежими.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
