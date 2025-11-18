Техніка з Японії — як заведено мити волосся, щоб воно було густим

Миття волосся. Фото: freepik

Якщо ви хоч раз задумувалась, чому волосся в японок має такий блискучий, щільний і доглянутий вигляд, то розкриємо для вас секрет. Справа не в чарівних баночках. Усе починається з того, як вони миють голову.

Як в Японії миють волосся

В Японії звичайне миття волосся перетворили на невеликий щоденний ритуал. Там головну увагу приділяють саме шкірі голови. Адже якщо "ґрунт" здоровий, то й волосся росте міцним і живим. Звучить просто, але результат вражає.

Етап 1 — масаж щітками

Японські стилісти не починають одразу з шампуню. Спершу масаж. Зазвичай беруть дві силіконові щітки: одну для правої частини голови, іншу для лівої. Рухи роблять від потилиці догори, а на маківці затримуються довше — там багато нервових закінчень, і легкий тиск помітно покращує кровообіг.

Так очищення стає глибшим, шкіра "оживає", а волосся після миття зберігає відчуття свіжості значно довше. Через кілька тижнів навіть густина біля коренів відчувається інакше. Головне правило японського догляду просте і заключається воно в тому, що здорова шкіра — здорове волосся. Якщо вона пересушена, жодна маска не дасть довготривалого ефекту.

Дівчині в салоні миють голову. Фото: freepik

Етап 2 — масло перед шампунем

У Японії це — обов’язковий крок. Перед миттям вони наносять кілька крапель масла безпосередньо на шкіру голови. Воно пом’якшує, допомагає розчинити забруднення, захищає від пересушування й робить волосся більш еластичним. Це особливо корисно, якщо шкіра реагує на погоду, швидко втрачає комфорт або іноді свербить.

Але якщо є перхоть чи подразнення, краще уточнити у свого майстра, чи підходить така техніка саме вам.

Етап 3 — ніякого тертя рушником

Після душу японки не поспішають і тим більше не труть волосся, як це часто робимо ми. Вони просто акуратно промокують його м’яким рушником, мікрофіброю або навіть звичайною бавовняною футболкою. Завдяки цьому волосся не пушиться, не травмується і легше розчісується. Гладкість з’являється не від дорогих засобів, а від дбайливого ставлення.

Етап 4 — мінімум гарячого повітря

Фен у Японії не заборонений, але там ним користуються розумно. Спочатку максимально прибирають вологу рушником. І лише потім сушать волосся прохолодним або злегка теплим повітрям.

Так корені не перегріваються, кінчики не пересихають, а структура волосини залишається щільною й міцною. У підсумку волосся блищить не через "ефект продукту", а тому, що воно справді здорове.

