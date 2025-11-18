Відео
Головна Мода Японський спосіб миття волосся, який стимулює його ріст

Японський спосіб миття волосся, який стимулює його ріст

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:08
Оновлено: 16:31
Техніка з Японії — як заведено мити волосся, щоб воно було густим
Миття волосся. Фото: freepik

Якщо ви хоч раз задумувалась, чому волосся в японок має такий блискучий, щільний і доглянутий вигляд, то розкриємо для вас секрет. Справа не в чарівних баночках. Усе починається з того, як вони миють голову.

Новини.LIVE розповість про цю процедуру більше.

Читайте також:

Як в Японії миють волосся

В Японії звичайне миття волосся перетворили на невеликий щоденний ритуал. Там головну увагу приділяють саме шкірі голови. Адже якщо "ґрунт" здоровий, то й волосся росте міцним і живим. Звучить просто, але результат вражає.

Етап 1 — масаж щітками

Японські стилісти не починають одразу з шампуню. Спершу масаж. Зазвичай беруть дві силіконові щітки: одну для правої частини голови, іншу для лівої. Рухи роблять від потилиці догори, а на маківці затримуються довше — там багато нервових закінчень, і легкий тиск помітно покращує кровообіг.

Так очищення стає глибшим, шкіра "оживає", а волосся після миття зберігає відчуття свіжості значно довше. Через кілька тижнів навіть густина біля коренів відчувається інакше. Головне правило японського догляду просте і заключається воно в тому, що здорова шкіра — здорове волосся. Якщо вона пересушена, жодна маска не дасть довготривалого ефекту.

З яких етапів складається миття волосся у Японії
Дівчині в салоні миють голову. Фото: freepik

Етап 2 — масло перед шампунем

У Японії це — обов’язковий крок. Перед миттям вони наносять кілька крапель масла безпосередньо на шкіру голови. Воно пом’якшує, допомагає розчинити забруднення, захищає від пересушування й робить волосся більш еластичним. Це особливо корисно, якщо шкіра реагує на погоду, швидко втрачає комфорт або іноді свербить.

Але якщо є перхоть чи подразнення, краще уточнити у свого майстра, чи підходить така техніка саме вам.

Етап 3 — ніякого тертя рушником

Після душу японки не поспішають і тим більше не труть волосся, як це часто робимо ми. Вони просто акуратно промокують його м’яким рушником, мікрофіброю або навіть звичайною бавовняною футболкою. Завдяки цьому волосся не пушиться, не травмується і легше розчісується. Гладкість з’являється не від дорогих засобів, а від дбайливого ставлення.

Етап 4 — мінімум гарячого повітря

Фен у Японії не заборонений, але там ним користуються розумно. Спочатку максимально прибирають вологу рушником. І лише потім сушать волосся прохолодним або злегка теплим повітрям.

Так корені не перегріваються, кінчики не пересихають, а структура волосини залишається щільною й міцною. У підсумку волосся блищить не через "ефект продукту", а тому, що воно справді здорове.

Раніше ми писали про те, як зберегти під шапкою зачіску. Це можливо, якщо дотримуватись певних рекомендацій.

Також ми повідомляли, як мити голову так, щоб довше волосся залишалось чистим і свіжим.

мода волосся краса догляд стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
