Як правильно мити волосся — основні помилки, які всі роблять

Миття волосся. Фото: freepik

Доводилося вам коли-небудь задумуватися, чи правильно ви миєте волосся? На перший погляд — звична справа. Але якщо придивитися уважніше, виявляється, що саме від цього простого етапу залежить здоров’я, блиск і навіть густота вашого волосся.

Новини.LIVE розповість про цей процес детальніше.

Реклама

Читайте також:

Останні роки тема свідомого догляду стала особливо актуальною, тому питання "як мити голову правильно" зовсім не таке тривіальне, як здається.

З чого почати миття волосся

Миття голови — це не просто гігієна. Це основа будь-якого доглядового ритуалу. Як ви очищаєте обличчя щодня, так і шкіра голови потребує власного "перезапуску". Частота миття залежить від типу шкіри, структури волосся, стилю життя та засобів, які ви використовуєте для укладання.

Важливо не просто змивати шампунь, а очищати саме шкіру голови — там накопичується жир, пил і залишки косметики, які заважають волоссю виглядати доглянутим.

Розчешіть волосся перед миттям

Перед тим як намочити волосся, варто його розчесати. Вологі пасма легко травмуються, тому це допоможе уникнути ламкості та сплутування. Використовуйте гребінець або щітку з м’якими зубцями — вона дбайливо підготує волосся до миття.

Підберіть шампунь під тип шкіри голови

Під час вибору засобу орієнтуйтеся не лише на стан волосся, а насамперед на потреби шкіри голови. Саме вона визначає, який шампунь буде ефективним. Перед нанесенням добре змочіть волосся теплою, не гарячою водою — це допоможе відкрити кутикули. Потім налийте трохи шампуню на долоню, розітріть його між руками й нанесіть кінчиками пальців на шкіру голови. Масажними рухами розподіліть піну, промийте й повторіть процедуру ще раз — друге миття завжди глибше очищає.

Якщо шукаєте щось компактне для подорожей — спробуйте твердий шампунь. Він займає мінімум місця і водночас чудово справляється з очищенням.

Використовуйте бальзам або кондиціонер

Після миття волосся потребує відновлення. Зайву воду варто легенько відтиснути рушником, потім нанести кондиціонер або бальзам від середини до кінчиків. Не наносіть засіб на корені — це може спричинити надмірну жирність.

Залиште засіб на кілька хвилин, щоб активні компоненти встигли подіяти, і змийте теплою водою. Волосся стане м’яким, еластичним і легким у розчісуванні.

Акуратно висушіть волосся

Після миття не тримайте рушник на голові надто довго й не лягайте спати з мокрим волоссям. Це призводить до ламкості й пошкодження кутикули. Краще злегка промокніть пасма, дайте їм підсохнути природно або скористайтеся феном з термозахистом. Термозахисний спрей створює тонкий шар, який оберігає волосся від перегріву та втрати вологи.

Раніше ми писали про те, в які дні краще не стригти волосся, бо це може накликати на вас біду.

Також ми повідомляли, чим корисна маска з розмарином для волосся і як її приготувати вдома.