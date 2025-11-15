Видео
Как мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Как мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 11:17
обновлено: 08:52
Как правильно мыть волосы — основные ошибки, которые все совершают
Мытье волос. Фото: freepik

Приходилось вам когда-нибудь задумываться, правильно ли вы моете волосы? На первый взгляд — обычное дело. Но если присмотреться внимательнее, оказывается, что именно от этого простого этапа зависит здоровье, блеск и даже густота ваших волос.

Новини.LIVE расскажет об этом процессе подробнее.

Последние годы тема сознательного ухода стала особенно актуальной, поэтому вопрос "как мыть голову правильно" вовсе не такой тривиальный, как кажется.

С чего начать мытье волос

Мытье головы — это не просто гигиена. Это основа любого ухаживающего ритуала. Как вы очищаете лицо ежедневно, так и кожа головы нуждается в собственном "перезапуске". Частота мытья зависит от типа кожи, структуры волос, стиля жизни и средств, которые вы используете для укладки.

Важно не просто смывать шампунь, а очищать именно кожу головы — там скапливается жир, пыль и остатки косметики, которые мешают волосам выглядеть ухоженными.

Расчешите волосы перед мытьем

Перед тем как намочить волосы, стоит их расчесать. Влажные пряди легко травмируются, поэтому это поможет избежать ломкости и спутывания. Используйте расческу или щетку с мягкими зубцами — она бережно подготовит волосы к мытью.

Подберите шампунь под тип кожи головы

При выборе средства ориентируйтесь не только на состояние волос, а прежде всего на потребности кожи головы. Именно она определяет, какой шампунь будет эффективным. Перед нанесением хорошо смочите волосы теплой, не горячей водой — это поможет открыть кутикулы. Затем налейте немного шампуня на ладонь, разотрите его между руками и нанесите кончиками пальцев на кожу головы. Массажными движениями распределите пену, промойте и повторите процедуру еще раз — второе мытье всегда глубже очищает.

Если ищете что-то компактное для путешествий — попробуйте твердый шампунь. Он занимает минимум места и при этом прекрасно справляется с очищением.

Используйте бальзам или кондиционер

После мытья волосы нуждаются в восстановлении. Лишнюю воду стоит легонько отжать полотенцем, затем нанести кондиционер или бальзам от середины до кончиков. Не наносите средство на корни — это может вызвать чрезмерную жирность.

Оставьте средство на несколько минут, чтобы активные компоненты успели подействовать, и смойте теплой водой. Волосы станут мягкими, эластичными и легкими в расчесывании.

Аккуратно высушите волосы

После мытья не держите полотенце на голове слишком долго и не ложитесь спать с мокрыми волосами. Это приводит к ломкости и повреждению кутикулы. Лучше слегка промокните пряди, дайте им подсохнуть естественно или воспользуйтесь феном с термозащитой. Термозащитный спрей создает тонкий слой, который оберегает волосы от перегрева и потери влаги.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
