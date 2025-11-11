Фарбування сивини, що тримається довго — перевірені поради

Жінка з гарним сивим волоссям. Фото: freepik

Багато жінок знають це відчуття: щойно пофарбувала волосся і вже через кілька днів біля коренів знову видніється сивина. Здається, ніби фарба просто "не береться". Але справа зовсім не у бренді чи кольорі, а в тому, як саме підготувати й нанести склад. Волосся з віком стає щільнішим і втрачає здатність утримувати пігмент, тому фарбування потребує трохи більше уваги.

Як правильно зафарбувати сивину, щоб колір тримався довше

Підготуйте волосся заздалегідь

За день-два до фарбування вимийте голову глибокоочисним шампунем, щоб прибрати залишки стайлінгу чи шкірного жиру. А потім нанесіть живильну маску або кілька крапель олії. Так волосся стане більш еластичним і готовим прийняти колір.

Змішуйте натуральний і бажаний тон

Професіонали радять не обмежуватись лише красивим відтінком із каталогу. Додайте до нього базовий натуральний колір — наприклад, 6.0 або 7.0. Якщо сивини багато (понад половина), змішуйте фарбу у пропорції 1:1 — половина натурального, половина бажаного тону. Це допоможе кольору "зачепитись" за волосину й триматись довше.

Дайте фарбі більше часу

Сиве волосся не поспішайте змивати. Потримайте склад на 10 хвилин довше, ніж звичайно. Це не зашкодить волоссю, зате фарба краще закріпиться. Лише не перевищуйте максимальний час, вказаний у виробника.

Використайте невеликий трюк перед фарбуванням

Сухі сиві пасма можна трохи змочити теплою водою або нанести краплю бальзаму — це розм’якшить кутикулу. Є також спеціальні активатори для сивого волосся: вони допомагають кольору проникати глибше. Такий прийом особливо корисний, якщо фарбуєте волосся удома.

Обирайте відтінки, які "живуть" довше

Попелясті й холодні тони швидко змиваються, особливо якщо часто миєте голову. Теплі відтінки — бежевий, карамельний, мідний — тримаються помітно довше й мають м’якший вигляд. А щоб зберегти насиченість, користуйтеся шампунем без сульфатів і раз на тиждень робіть маску для фарбованого волосся.

Секрет стійкого кольору не в тому, щоб міняти фарбу щомісяця, а в правильному догляді та підготовці. Сивина — це не вирок, а просто ще один тип волосся, який потребує трохи більше турботи. І якщо зробити все з любов’ю до себе, колір триматиметься не гірше, ніж після салону.

