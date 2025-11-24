Видео
Дата публикации 24 ноября 2025 16:02
обновлено: 13:08
Старинный индийский способ мытья волос — проверенный временем
Женщина с длинными волосами. Фото: freepik

Когда речь заходит об ухоженных и блестящих волосах, представляются индианки — женщины, которые будто с рождения знают, как сделать свою шевелюру густой и сильной. У них темные, жесткие от природы волосы, и именно поэтому они с ранних лет находят способы смягчить их, придать блеск и силу. Многие из этих привычек передаются в семьях почти как семейные традиции: так же привычно, как мы чистим зубы или умываемся.

Новини.LIVE объяснит, какие именно привычки в уходе за волосами имеют женщины в Индии.

Масла — основа индийского ухода

Чаще всего индийские женщины начинают уход с масел. Кокосовое, аргановое, оливковое — те, что все мы знаем, для них являются почти универсальными средствами. Масло подогревают, втирают в волосы и оставляют на определенное время, а потом просто смывают шампунем. Дома они часто делают целую "косметическую алхимию": смешивают масло с горчицей, лимоном, корицей, куркумой и получают что-то вроде натурального шампуня.

Каждый ингредиент — со своей задачей:

  • амла и розмарин сдерживают жирность;
  • пачули помогает избавиться от перхоти;
  • миндаль дарит увлажнение;
  • пихта стимулирует рост волос;
  • бей укрепляет корни и борется с выпадением.

От секущихся кончиков у индиек есть свой домашний рецепт — авокадо с ложкой оливкового масла. Все размяли, нанесли, подержали полчаса и волосы становятся плотнее и эластичнее.

Індійки мають свій підхід до миття волосся
Хорошие и ухоженные волосы у девушки. Фото: freepik

Правильная вода

Мытье головы тоже ритуал. Шампунь — в теплой воде, а финальное ополаскивание — прохладной. Так кровообращение активизируется, волосы становятся крепче, а блеск получается более естественным. Еще один их секрет — рисовая вода. Рис промывают, заливают и оставляют примерно на сорок минут. Этой водой ополаскивают волосы, а затем проводят по длине кусочком натурального шелка — он работает как антистатик и "полироль".

Но для индиек красота волос — это не только о масках и шампунях. В их культуре живет аюрведическая философия: тело, разум и привычки одинаково влияют на внешность. Поэтому они много внимания уделяют сну, медитации, дыхательным практикам, йоге. А рацион с большим количеством специй, сезонных овощей и природных жиров дополняет целостный уход.

Индия мода тренды волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
