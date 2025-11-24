Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Як миють волосся жінки в Індії — ритуал, що вражає

Як миють волосся жінки в Індії — ритуал, що вражає

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:02
Оновлено: 13:08
Старовинний індійський спосіб миття волосся — перевірений часом
Жінка з довгим волоссям. Фото: freepik

Коли мова заходить про доглянуте та блискуче волосся, уявляються індійки — жінки, які ніби з народження знають, як зробити свою шевелюру густою й сильною. У них темне, жорстке від природи волосся, і саме тому вони з ранніх років знаходять способи пом’якшити його, надати блиску та сили. Багато з цих звичок передаються в родинах майже як сімейні традиції: так само звично, як ми чистимо зуби чи вмиваємося.

Новини.LIVE пояснить, які саме звички в догляді за волоссям мають жінки в Індії.

Реклама
Читайте також:

Олії — основа індійського догляду

Найчастіше індійські жінки починають догляд із масел. Кокосове, арганове, оливкове — ті, що всі ми знаємо, для них є майже універсальними засобами. Масло підігрівають, втирають у волосся й залишають на певний час, а потім просто змивають шампунем. Вдома вони часто роблять цілу "косметичну алхімію": змішують олію з гірчицею, лимоном, корицею, куркумою й отримують щось на кшталт натурального шампуню.

Кожен інгредієнт — зі своїм завданням:

  • амла та розмарин стримують жирність;
  • пачулі допомагає позбутися лупи;
  • мигдаль дарує зволоження;
  • ялице стимулює ріст волосся;
  • бей зміцнює коріння та бореться з випадінням.

Від посічених кінчиків індійки мають свій домашній рецепт — авокадо з ложкою оливкової олії. Все розім'яли, нанесли, потримали пів години і волосся стає щільнішим та еластичнішим.

Індійки мають свій підхід до миття волосся
Гарне та доглянуте волосся у дівчини. Фото: freepik

Правильна вода

Миття голови теж ритуал. Шампунь — у теплій воді, а фінальне обполіскування — прохолодною. Так кровообіг активізується, волосся стає міцнішим, а блиск виходить природнішим. Ще один їхній секрет — рисова вода. Рис промивають, заливають і залишають приблизно на сорок хвилин. Цією водою ополіскують волосся, а потім проводять по довжині шматочком натурального шовку — він працює як антистатик та "поліроль".

Але для індійок краса волосся — це не тільки про маски й шампуні. В їхній культурі живе аюрведична філософія: тіло, розум і звички однаково впливають на зовнішність. Тому вони багато уваги приділяють сну, медитації, дихальним практикам, йозі. А раціон із великою кількістю спецій, сезонних овочів та природних жирів доповнює цілісний догляд.

Раніше ми писали про те, який японський метод миття волосся варто перейняти й нам. Він стимулює ріст волосся.

Також ми повідомляли, як кореянки радять носити шапку, щоб волосся утримало свою форму.

Індія мода тренди волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації