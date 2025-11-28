Відео
Маска чи бальзам — що краще працює для вашого волосся

Дата публікації: 28 листопада 2025 16:01
Який догляд ефективніший — маска чи бальзам для волосся
Дівчина наносить маску на волосся. Фото: freepik

При виборі засобів для волосся легко загубитися, адже полиці заповнені. Олії, маски, бальзами, спреї, кондиціонери. Насправді основи значно простіші, ніж здається. Два засоби справді відіграють ключову роль у щоденному догляді: бальзам і маска. У кожного своя задача, тому важливо розуміти, який ефект ви хочете отримати.

Новини.LIVE розповість про це більше.

Що обрати — маску чи бальзам для волосся

Бальзам

Бальзам — це як легка турбота для волосся. Він додає блиску, робить його більш гладким і трохи густішим на вигляд. Якщо волосся тьмяне, сухе або схильне до пухнастості, бальзам стане вашим щоденним помічником. Достатньо кількох хвилин і волосся вже буде мати більш доглянутий вигляд.

Маска

Маска — це "важка артилерія". Її застосовують тоді, коли волосся втратило силу, посічене або пережило стрес: фарбування, укладки, холод. Маска працює глибше за бальзам і справді відновлює структуру волосини зсередини. Але її не використовують щодня — максимум один-два рази на тиждень, інакше є ризик перевантажити волосся.

Догляд за волоссям має бути правильним
Маска для волосся. Фото: freepik

На перший погляд — майже однакові засоби: і зволожують, і живлять, і роблять волосся м’яким. Але головна різниця в концентрації та глибині дії.

  • Маска проникає значно глибше й працює довше.
  • Бальзам — швидкий догляд на щодень.
  • Маска тримається від 10 хвилин до години.
  • Бальзаму достатньо 3–5 хвилин.
  • Маску використовують максимум двічі на тиждень, бальзам — три-чотири рази, а інколи й частіше.

То що ж обрати

Все залежить від того, яке волосся ви бачите у дзеркалі й що від нього хочете.

  • Пошкоджене волосся, ламкість, сухі кінчики?
    Маска стане вашим рятувальним кругом. Але не щодня.
  • Потрібен догляд після кожного миття? Бальзам — ідеальний варіант. Він працює швидко й комплексно.

Найкращий варіант — не обирати щось одне, а комбінувати: кондиціонер для щоденного захисту, бальзам кілька разів на тиждень, і маска тоді, коли волосся справді потребує відновлення. Так воно отримає рівно те, що йому потрібно.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
