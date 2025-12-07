Видео
Новый тренд — чем ко-вошинг полезен для волос

Дата публикации 7 декабря 2025 11:31
Чем полезен ко-вошинг — тренд, заставляющий отказаться от шампуня
Девушка моет волосы в салоне. Фото: Freepik

Ко-вошинг — новый тренд, набирающий популярность в мире красоты. Этот метод заключается в очищении волос без шампуня. Многие относятся к такой технике с недоверием, однако специалисты отмечают, что ко-вошинг действительно полезен.

Об этом пишет Real Simple.

Чем полезен ко-вошинг

Ко-вошинг — это мытье волос без шампуня, с помощью одного лишь кондиционера. Такой метод позволяет сделать пряди более гладкими и мягкими. Кроме того, их становится легче укладывать. Особенно удачно такой метод подойдет обладательницам вьющихся или волнистых причесок.

"Поскольку немытые шампунем волосы сохраняют больше натуральных масел, увлажняющие компоненты кондиционера делают пряди еще более гладкими и шелковистыми, чем обычно", — объясняет колорист Николь Треш.

Чим насправді корисний ко-вошинг
Девушка наносит средство на волосы. Фото: Pexels

Такой метод имеет свои преимущества, которые позволяют реже мыть голову. Например, ко-вошинг защищает натуральные масла волос. Кроме того, он увлажняет кожу головы и предотвращает ломкость. Такой способ мытья волос поможет восстановить сухие и поврежденные локоны и сэкономит время, проведенное в душе.

Однако важно учитывать несколько нюансов перед тем, как начать использовать ко-вошинг. Как и с любым уходом за кожей или волосами, стоит вводить новый метод постепенно. Волосам может понадобиться от нескольких дней до месяца, чтобы они привыкли к мытью без шампуня.

При этом важно учитывать, что хотя и ко-вошинг — один из лучших способов увлажнить сухие и поврежденные волосы, он не очищает кожу головы достаточно глубоко. Со временем может накапливаться кожный жир, поэтому стоит иногда снова использовать шампунь.

прически советы волосы польза красота
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
