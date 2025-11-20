Відео
Ретро, яке не старіє — укладки 90-х у сучасній інтерпретації

Ретро, яке не старіє — укладки 90-х у сучасній інтерпретації

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:02
Оновлено: 11:42
Трендові зачіски з 90-х, які підходять усім типам волосся — фото
Дівчина з зачіскою в стилі 90-х. Фото: freepik

Мода ходить по колу — щойно ми встигли щось забути, як воно знову з’являється, уже в оновленому та більш вільному прочитанні. Це стосується не тільки джинсів чи светрів. Зачіски повертаються ще сміливіше, бо саме вони задають настрій і можуть змінити весь образ буквально за хвилину.

Більше про ці зачіски розповіло видання Real Simple.

Читайте також:

2025-й підтягнув за собою цілу хвилю ностальгії за 90-ми та ранніми 2000-ми. Та сама легка недбалість, м’який об’єм, трішки гламуру, але без зайвої напруги. Якщо хочеться освіжити стиль, а не вигадувати щось з нуля — ось кілька зачісок, які знову стали актуальними.

Найефектніші зачіски з 90-х

Мінікосички біля обличчя

Найпростіший спосіб додати образу грайливості — заплести дві тоненькі косички біля скронь. Вони можуть спадати уздовж щік, ховатися у хвості чи пучку і кожного разу вигляд змінюється. Така дрібниця, а настрій інший.

Мінікосички додадуть родзинки зачісці
Мінікосичка у волоссі. Фото з Instagram

Бандани

Бандана — повернення, яке ми дійсно чекали. По-перше, рятує у "другий день" після миття. По-друге, додає кольору й текстури навіть найпростішому луку. З нею легко і вона однаково вдалий вигляд має з природними хвилями і з об’ємною укладкою.

Бандана повернулась в моду
Бандана. Фото з Instagram

Два пучки

Колись ця зачіска була символом вечірок і фестивалів, а тепер вона знову всюди — від стритстайлу до модних показів. Якщо хочеться м’якшого варіанту, просто робіть пучки не занадто тугими, залишайте кілька прядок біля обличчя і вийде більш доросла й спокійна версія.

Зачіска, що колись була символом вечірок і фестивалів
Дівчата з пучками. Фото з Instagram

Французький твіст

Ця класична укладка повернула собі статус "вечірньої королеви". Звучить складно, але робиться швидко: скрутити волосся, закріпити шпильками — от власне і все. Для сучасного вигляду не варто ховати всі прядки до останньої. Трохи м’якості біля обличчя роблять зачіску живою.

Французький хвіст - стильна зачіска з минулого
Французький твіст. Фото з Instagram

Вільні коси

Якщо не хочеться витрачати час на укладку, рятують прості коси. Не надто акуратні, не до "ідеальної лінійки" і саме в цьому їхня чарівність.

Прості коси ніколи не вийдуть з моди
Прості коси. Фото з Instagram

Вони мають природний вигляд, тримають форму і завжди додають образу трохи тепла.

Раніше ми писали про те, що не завжди можна зіпсувати зачіску під шапкою. Потрібно тільки скористатися одним лайфхаком.

Також ми повідомляли, яка зачіска може погано вплинути на стан волосся.

мода тренди зачіски 90-ті стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
