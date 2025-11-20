Трендові зачіски з 90-х, які підходять усім типам волосся — фото

Дівчина з зачіскою в стилі 90-х. Фото: freepik

Мода ходить по колу — щойно ми встигли щось забути, як воно знову з’являється, уже в оновленому та більш вільному прочитанні. Це стосується не тільки джинсів чи светрів. Зачіски повертаються ще сміливіше, бо саме вони задають настрій і можуть змінити весь образ буквально за хвилину.

Більше про ці зачіски розповіло видання Real Simple.

2025-й підтягнув за собою цілу хвилю ностальгії за 90-ми та ранніми 2000-ми. Та сама легка недбалість, м’який об’єм, трішки гламуру, але без зайвої напруги. Якщо хочеться освіжити стиль, а не вигадувати щось з нуля — ось кілька зачісок, які знову стали актуальними.

Найефектніші зачіски з 90-х

Мінікосички біля обличчя

Найпростіший спосіб додати образу грайливості — заплести дві тоненькі косички біля скронь. Вони можуть спадати уздовж щік, ховатися у хвості чи пучку і кожного разу вигляд змінюється. Така дрібниця, а настрій інший.

Мінікосичка у волоссі. Фото з Instagram

Бандани

Бандана — повернення, яке ми дійсно чекали. По-перше, рятує у "другий день" після миття. По-друге, додає кольору й текстури навіть найпростішому луку. З нею легко і вона однаково вдалий вигляд має з природними хвилями і з об’ємною укладкою.

Бандана. Фото з Instagram

Два пучки

Колись ця зачіска була символом вечірок і фестивалів, а тепер вона знову всюди — від стритстайлу до модних показів. Якщо хочеться м’якшого варіанту, просто робіть пучки не занадто тугими, залишайте кілька прядок біля обличчя і вийде більш доросла й спокійна версія.

Дівчата з пучками. Фото з Instagram

Французький твіст

Ця класична укладка повернула собі статус "вечірньої королеви". Звучить складно, але робиться швидко: скрутити волосся, закріпити шпильками — от власне і все. Для сучасного вигляду не варто ховати всі прядки до останньої. Трохи м’якості біля обличчя роблять зачіску живою.

Французький твіст. Фото з Instagram

Вільні коси

Якщо не хочеться витрачати час на укладку, рятують прості коси. Не надто акуратні, не до "ідеальної лінійки" і саме в цьому їхня чарівність.

Прості коси. Фото з Instagram

Вони мають природний вигляд, тримають форму і завжди додають образу трохи тепла.

