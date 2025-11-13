Улюблена зачіска жінок викликає облисіння — експертка

Жінка із зачіскою. Фото ілюстративне: WikiHow

Звична для мільйонів жінок зачіска з використанням шпильки-"краба" може завдати серйозної шкоди волоссю. Британська трихологиня Рейчел Валентайн попереджає, що постійне носіння цього аксесуару здатне спричинити запалення фолікулів і навіть часткове облисіння.

Яка зачіска шкодить волоссю

Експертка з догляду за волоссям розповіла, що дедалі частіше помічає у своїх клієнток пошкодження у ділянці верхівки голови. Постійне затискання волосся шпильками створює хронічне натягнення, через що фолікули слабшають і запалюються. З часом це призводить до ламкості та стоншення волосся.

"Епідемія зачісок із затискачами ("крабами") — причина ламкості навколо верхівки. Це зона постійного натягнення, що з часом виснажує волосяні фолікули", — зазначила Рейчел Валентайн.

За словами спеціалістки, цей стан називається тракційною (напруговою) алопецією, і на початковій стадії його ще можна зупинити. Якщо ж ігнорувати проблему, випадіння волосся стане незворотним. До аналогічних ушкоджень часто призводять надто тугі коси, високі хвости або важке нарощування волосся. Британська асоціація дерматологів наголошує, що у складних випадках єдиним ефективним лікуванням залишається пересадка волосся з ефективністю до 95%.

