Україна
Красиво, але шкідливо — зачіска, яка нищить волосся

Красиво, але шкідливо — зачіска, яка нищить волосся

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 08:55
Оновлено: 08:55
Улюблена зачіска жінок викликає облисіння — експертка
Жінка із зачіскою. Фото ілюстративне: WikiHow

Звична для мільйонів жінок зачіска з використанням шпильки-"краба" може завдати серйозної шкоди волоссю. Британська трихологиня Рейчел Валентайн попереджає, що постійне носіння цього аксесуару здатне спричинити запалення фолікулів і навіть часткове облисіння.

Про це повідомляє Daily Mail.

Яка зачіска шкодить волоссю

Експертка з догляду за волоссям розповіла, що дедалі частіше помічає у своїх клієнток пошкодження у ділянці верхівки голови. Постійне затискання волосся шпильками створює хронічне натягнення, через що фолікули слабшають і запалюються. З часом це призводить до ламкості та стоншення волосся.

"Епідемія зачісок із затискачами ("крабами") — причина ламкості навколо верхівки. Це зона постійного натягнення, що з часом виснажує волосяні фолікули", — зазначила Рейчел Валентайн.

За словами спеціалістки, цей стан називається тракційною (напруговою) алопецією, і на початковій стадії його ще можна зупинити. Якщо ж ігнорувати проблему, випадіння волосся стане незворотним. До аналогічних ушкоджень часто призводять надто тугі коси, високі хвости або важке нарощування волосся. Британська асоціація дерматологів наголошує, що у складних випадках єдиним ефективним лікуванням залишається пересадка волосся з ефективністю до 95%.

Нагадаємо, подовжена версія стрижки піксі набуває дедалі більшої популярності серед модниць, адже поєднує простоту догляду з об’ємним і жіночним виглядом — дізнайтеся, чому вона стала трендом сезону.

Раніше ми також інформували, що відчуття невдоволення власним образом часто свідчить про потребу змін, і нова стрижка може стати саме тим оновленням — дізнайтеся, за якими ознаками зрозуміти, що час діяти.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
