Дата публикации 13 ноября 2025 08:55
обновлено: 08:55
Любимая прическа женщин вызывает облысение - эксперт
Женщина с прической. Фото иллюстративное: WikiHow

Привычная для миллионов женщин прическа с использованием заколки-"краба" может нанести серьезный вред волосам. Британский трихолог Рэйчел Валентайн предупреждает, что постоянное ношение этого аксессуара способно вызвать воспаление фолликулов и даже частичное облысение.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Какая прическа вредит волосам

Эксперт по уходу за волосами рассказала, что все чаще замечает у своих клиенток повреждения в области макушки головы. Постоянное зажимание волос заколками создает хроническое натяжение, из-за чего фолликулы ослабевают и воспаляются. Со временем это приводит к ломкости и истончению волос.

"Эпидемия причесок с зажимами ("крабами") - причина ломкости вокруг макушки. Это зона постоянного натяжения, что со временем истощает волосяные фолликулы", — отметила Рэйчел Валентайн.

По словам специалиста, это состояние называется тракционной (напряженной) алопецией, и на начальной стадии его еще можно остановить. Если же игнорировать проблему, выпадение волос станет необратимым. К аналогичным повреждениям часто приводят слишком тугие косы, высокие хвосты или тяжелое наращивание волос. Британская ассоциация дерматологов отмечает, что в сложных случаях единственным эффективным лечением остается пересадка волос с эффективностью до 95%.

Напомним, удлиненная версия стрижки пикси приобретает все большую популярность среди модниц, ведь сочетает простоту ухода с объемным и женственным видом — узнайте, почему она стала трендом сезона.

Ранее мы также информировали, что ощущение недовольства собственным образом часто свидетельствует о необходимости перемен, и новая стрижка может стать именно тем обновлением — узнайте, по каким признакам понять, что пора действовать.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
