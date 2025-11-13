Любимая прическа женщин вызывает облысение - эксперт

Женщина с прической. Фото иллюстративное: WikiHow

Привычная для миллионов женщин прическа с использованием заколки-"краба" может нанести серьезный вред волосам. Британский трихолог Рэйчел Валентайн предупреждает, что постоянное ношение этого аксессуара способно вызвать воспаление фолликулов и даже частичное облысение.

Об этом сообщает Daily Mail.

Какая прическа вредит волосам

Эксперт по уходу за волосами рассказала, что все чаще замечает у своих клиенток повреждения в области макушки головы. Постоянное зажимание волос заколками создает хроническое натяжение, из-за чего фолликулы ослабевают и воспаляются. Со временем это приводит к ломкости и истончению волос.

"Эпидемия причесок с зажимами ("крабами") - причина ломкости вокруг макушки. Это зона постоянного натяжения, что со временем истощает волосяные фолликулы", — отметила Рэйчел Валентайн.

По словам специалиста, это состояние называется тракционной (напряженной) алопецией, и на начальной стадии его еще можно остановить. Если же игнорировать проблему, выпадение волос станет необратимым. К аналогичным повреждениям часто приводят слишком тугие косы, высокие хвосты или тяжелое наращивание волос. Британская ассоциация дерматологов отмечает, что в сложных случаях единственным эффективным лечением остается пересадка волос с эффективностью до 95%.

