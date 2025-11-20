Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Ретро, что не стареет — укладки 90-х в современной интерпретации

Ретро, что не стареет — укладки 90-х в современной интерпретации

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:02
обновлено: 11:42
Трендовые прически из 90-х, которые подходят всем типам волос — фото
Девушка с прической в стиле 90-х. Фото: freepik

Мода ходит по кругу — только мы успели что-то забыть, как оно снова появляется, уже в обновленном и более свободном прочтении. Это касается не только джинсов или свитеров. Прически возвращаются еще смелее, потому что именно они задают настроение и могут изменить весь образ буквально за минуту.

Больше об этих прическах рассказало издание Real Simple.

Реклама
Читайте также:

2025-й подтянул за собой целую волну ностальгии по 90-м и ранним 2000-м. Та же легкая небрежность, мягкий объем, немного гламура, но без лишнего напряжения. Если хочется освежить стиль, а не придумывать что-то с нуля — вот несколько причесок, которые снова стали актуальными.

Самые эффектные прически из 90-х

Мини-косички возле лица

Самый простой способ добавить образу игривости — заплести две тоненькие косички у висков. Они могут спадать вдоль щек, прятаться в хвосте или пучке и каждый раз вид меняется. Такая мелочь, а настроение другое.

Мінікосички додадуть родзинки зачісці
Мини-косичка в волосах. Фото из Instagram

Банданы

Бандана — возвращение, которое мы действительно ждали. Во-первых, спасает во "второй день" после мытья. Во-вторых, добавляет цвета и текстуры даже самому простому луку. С ней легко и она одинаково удачно смотрится с естественными волнами и с объемной укладкой.

Бандана повернулась в моду
Бандана. Фото из Instagram

Два пучка

Когда-то эта прическа была символом вечеринок и фестивалей, а теперь она снова повсюду — от стритстайла до модных показов. Если хочется более мягкого варианта, просто делайте пучки не слишком тугими, оставляйте несколько прядок у лица и получится более взрослая и спокойная версия.

Зачіска, що колись була символом вечірок і фестивалів
Девушки с пучками. Фото из Instagram

Французский твист

Эта классическая укладка вернула себе статус "вечерней королевы". Звучит сложно, но делается быстро: скрутить волосы, закрепить заколками — вот собственно и все. Для современного вида не стоит прятать все прядки до последней. Немного мягкости возле лица делают прическу живой.

Французький хвіст - стильна зачіска з минулого
Французский твист. Фото из Instagram

Свободные косы

Если не хочется тратить время на укладку, спасают простые косы. Не слишком аккуратные, не до "идеальной линейки" и именно в этом их очарование.

Прості коси ніколи не вийдуть з моди
Простые косы. Фото из Instagram

Они выглядят естественно, держат форму и всегда добавляют образу немного тепла.

Ранее мы писали о том, что не всегда можно испортить прическу под шапкой. Нужно только воспользоваться одним лайфхаком.

Также мы сообщали, какая прическа может плохо повлиять на состояние волос.

мода тренды прически 90-е стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации