Трендовые прически из 90-х, которые подходят всем типам волос — фото

Девушка с прической в стиле 90-х. Фото: freepik

Мода ходит по кругу — только мы успели что-то забыть, как оно снова появляется, уже в обновленном и более свободном прочтении. Это касается не только джинсов или свитеров. Прически возвращаются еще смелее, потому что именно они задают настроение и могут изменить весь образ буквально за минуту.

2025-й подтянул за собой целую волну ностальгии по 90-м и ранним 2000-м. Та же легкая небрежность, мягкий объем, немного гламура, но без лишнего напряжения. Если хочется освежить стиль, а не придумывать что-то с нуля — вот несколько причесок, которые снова стали актуальными.

Самые эффектные прически из 90-х

Мини-косички возле лица

Самый простой способ добавить образу игривости — заплести две тоненькие косички у висков. Они могут спадать вдоль щек, прятаться в хвосте или пучке и каждый раз вид меняется. Такая мелочь, а настроение другое.

Мини-косичка в волосах. Фото из Instagram

Банданы

Бандана — возвращение, которое мы действительно ждали. Во-первых, спасает во "второй день" после мытья. Во-вторых, добавляет цвета и текстуры даже самому простому луку. С ней легко и она одинаково удачно смотрится с естественными волнами и с объемной укладкой.

Бандана. Фото из Instagram

Два пучка

Когда-то эта прическа была символом вечеринок и фестивалей, а теперь она снова повсюду — от стритстайла до модных показов. Если хочется более мягкого варианта, просто делайте пучки не слишком тугими, оставляйте несколько прядок у лица и получится более взрослая и спокойная версия.

Девушки с пучками. Фото из Instagram

Французский твист

Эта классическая укладка вернула себе статус "вечерней королевы". Звучит сложно, но делается быстро: скрутить волосы, закрепить заколками — вот собственно и все. Для современного вида не стоит прятать все прядки до последней. Немного мягкости возле лица делают прическу живой.

Французский твист. Фото из Instagram

Свободные косы

Если не хочется тратить время на укладку, спасают простые косы. Не слишком аккуратные, не до "идеальной линейки" и именно в этом их очарование.

Простые косы. Фото из Instagram

Они выглядят естественно, держат форму и всегда добавляют образу немного тепла.

