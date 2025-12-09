Видео
Какие стрижки и прически будут актуальными в 2026 году — фото

Дата публикации 9 декабря 2025 13:55
Самые модные прически и стрижки 2026 — варианты, которые всем захочется
Девушке делают прическу. Фото: freepik

Прически, которые мы выбираем, давно перестали быть просто деталью. В 2026 году стилисты советуют не прятать естественность, а подчеркивать ее правильными формами. Ведь прическа —  это основа любого образа.

Как отмечают стилисты в издании The list.

Читайте также:

Модные варианты причесок на 2026 год

Одним из самых заметных стилевых приемов станет зачесывание волос назад. Вроде бы ничего хитрого, но именно такая лаконичность и создает ощущение собранности. Некоторые стилисты предлагают заменять гель сочетанием мусса и легкого кондиционера — так получается зеркальный блеск без лишней жесткости.

Зачіска, що надає блиску вашому обличчю
Красивая и модная прическа. Фото из Instagram

На этом фоне с новой силой возвращаются украшения для волос. Не те пластиковые невидимки, которые мы носили в школе, а настоящие "ювелирные" акценты: металлические манжеты, деликатные заколки, тонкие кристаллические веточки. Они работают не как дополнение, а как маленькие истории внутри образа.

Более смело звучит тенденция, которую модные редакторы называют "волосы-скульптура". Накрученные петли, архитектурные волны, узлы, будто держащие форму вопреки гравитации. Для таких образов нужна сильная фиксация и рука мастера, но эффект всегда впечатляет. В таком случае именно прическа становится главным акцентом.

Яка зачіска може стати головним акцентом образу
Легкая и непринужденная прическа. Фото из Instagram

Еще одно направление — современный шегги. Не тот рваный вариант из 90-х, а более современный. Он дает нужный объем любому типу волос. Не забудьте только о челке-шторке, которая делает стрижку более живой.

Шеггі тривалі роки має трендовий вигляд
Стрижка шегги. Фото из Instagram

Вместе с ним актуальность вернул пробор по центру. Его часто приписывают именно поколению Z, но по факту он просто визуально уравновешивает черты лица. Однако и классика не сдает позиций, ведь боб снова в трендах, хоть и в более обновленном варианте. Он освежает образ буквально за секунду, если избавиться от уставших кончиков. Такой боб любит легкие текстуры, аккуратный объем и минимум укладки. Это действительно универсальное решение, которое легко "подстраивается" под обладательницу.

Універсальне рішення стрижки, коли хочеться кардинальних змін
Стрижка боб. Фото из Instagram

А тем, кто не хочет терять длину, подойдет стрижка "бабочка". Короткие слои создают иллюзию движения в верхней части, а длинные пряди внизу остаются нетронутыми. Укладка феном превращает ее в объемную и стильную прическу.

Стрижка для тих, хто цінить довжину волосся
Стрижка "бабочка". Фото из Instagram

Единственное правило — регулярно освежать слои, чтобы форма не "оседала".

Ранее мы писали о том, как египтянки ухаживали за своими волосами в древности, чтобы придать им роскошный вид.

Также мы сообщали, почему все чаще женщины начали делать ко-вошинг. Кстати, это действительно полезная процедура для волос.

Автор:
Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
