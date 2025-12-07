Видео
Имели роскошные локоны — чем египтянки мыли волосы в древности

Имели роскошные локоны — чем египтянки мыли волосы в древности

Дата публикации 7 декабря 2025 16:01
Как египтянки ухаживали за волосами в древности — секреты роскошной прически
Девушка с красивыми вьющимися волосами. Фото: Freepik

В Древнем Египте красоте уделяли немало времени. Одним из важных ритуалов был уход за волосами. Чтобы локоны были блестящими, мягкими и шелковистыми, использовали немало секретов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как ухаживали за волосами египтянки

В Египте женщинам приходилось относиться к волосам с особой бережностью, ведь суровые климатические условия негативно влияли на локоны. Волосы становились сухими, ломкими и тусклыми из-за сильной жары. Именно поэтому египтянки нашли несколько способов, чтобы вернуть прическе красоту.

Уход за волосами состоял из нескольких этапов и предусматривал использование различных натуральных средств. Вместо шампуня в древности использовали травяные отвары. Они помогали укрепить волосы и сделать их мягкими.

Чим єгиптянки мили волосся раніше
Девушка расчесывает волосы. Фото: Freepik

Кроме того, для очищения кожи головы использовали особую пасту, в состав которой входили пепел или глина. Это освежало волосы и делало их более крепкими и насыщенными. Также маски и пасты из глины имели успокаивающий и расслабляющий эффект.

После этого использовали различные природные масла. В частности, кокосовое, оливковое и касторовое масла делали волосы здоровыми, блестящими и сильными. Особый аромат прическе придавали эфирные масла: из лаванды, жасмина, розы или других душистых цветов. Они не просто служили неким парфюмом для локонов, но и хорошо увлажняли их.

Секреты египтянок стали основой для многих косметических средств, которые используют современные женщины. Нынешний уход за волосами так же предусматривает несколько этапов, которые должны увлажнить, разгладить и сделать локоны здоровыми.

Виктория Черненко
Автор:
Виктория Черненко
