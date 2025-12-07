Відео
Головна Мода Мали розкішні локони — чим єгиптянки мили волосся у давнину

Мали розкішні локони — чим єгиптянки мили волосся у давнину

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 16:01
Як єгиптянки доглядали за волоссям у давнину — секрети розкішної зачіски
Дівчина з красивим кучерявим волоссям. Фото: Freepik

У Стародавньому Єгипті красі приділяли чимало часу. Одним з важливих ритуалів був догляд за волоссям. Аби локони були блискучими, м'якими та шовковистими, використовували чимало секретів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як доглядали за волоссям єгиптянки

В Єгипті жінкам доводилося ставитися до волосся з особливою дбайливістю, адже суворі кліматичні умови негативно впливали на локони. Волосся ставало сухим, ламким та тьмяним через сильну спеку. Саме тому єгиптянки знайшли кілька способів, аби повернути зачісці красу.

Догляд за волоссям складався з кількох етапів та передбачав використання різних натуральних засобів. Замість шампуню в давнину використовували трав'яні відвари. Вони допомагали зміцнити волосся та зробити його м'яким.

Чим єгиптянки мили волосся раніше
Дівчина розчісує волосся. Фото: Freepik

Крім того, для очищення шкіри голови використовували особливу пасту, до складу якої входили попіл або глина. Це освіжало волосся та робило його більш міцним і насиченим. Також маски та пасти з глини мали заспокійливий і розслаблюючий ефект.

Після цього використовували різноманітні природні олії. Зокрема, кокосова, оливкова та касторова олії робили волосся здоровим, блискучим та сильним. Особливого аромату зачісці надавали ефірні олії: з лаванди, жасмину, троянди чи інших запашних квітів. Вони не просто слугували таким собі парфумом для локонів, а й добре зволожували їх.

Секрети єгиптянок стали основою для багатьох косметичних засобів, які використовують сучасні жінки. Нинішній догляд за волоссям так само передбачає кілька етапів, які мають зволожити, розгладити та зробити локони здоровішими.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
