Самая популярная стрижка 2026, которая экономит время на укладку

Девушка с каре. Фото: freepik

Короткое каре без челки в этом году привлекает внимание как удобная и практичная стрижка. Она подходит для разных типов волос и облегчает ежедневный уход.

Новини.LIVE в своем материале расскажет, как подобрать форму под свой тип волос и правильно ухаживать за стрижкой.

Почему выбирают короткое каре без челки

Главное преимущество такой стрижки в ее простоте. Она подходит как для прямых, так и для волнистых или вьющихся волос. Отсутствие челки открывает больше вариантов для укладки и позволяет экспериментировать с пробором или цветом. Короткое каре также визуально удлиняет шею и делает акцент на ключицах.

Короткое каре. Фото из Instagram

Варианты формы под тип волос

Тонкие и прямые волосы . Оптимально смотрится blunt-каре до середины шеи с ровным срезом. Боб-каре или легкая градуировка помогают добавить объем и подчеркнуть форму лица.

. Оптимально смотрится blunt-каре до середины шеи с ровным срезом. Боб-каре или легкая градуировка помогают добавить объем и подчеркнуть форму лица. Вьющиеся волосы. Французское или градуированное каре с приподнятым затылком сохраняет естественный объем. Асимметричные формы лучше оставить для прямых волос.

Как укладывать каре

Для объема на коротком каре используют брашинг и фен с термозащитой. Вьющиеся волосы лучше укладывать с помощью диффузора и легких средств для локонов. Для эффекта "влажных волос" подойдет гель, нанесенный на слегка подсушенные пряди.

Брюнетка с каре. Фото из Instagram

В повседневном уходе хватает шампуня, кондиционера и маски по необходимости. Короткая длина позволяет реже пользоваться стайлерами, а регулярное обновление стрижки помогает избегать секущихся кончиков.

