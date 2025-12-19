Найпопулярніша стрижка 2026, яка економить час на укладку

Дівчина з каре. Фото: freepik

Коротке каре без чубчика цього року привертає увагу як зручна і практична стрижка. Воно підходить для різних типів волосся та полегшує щоденний догляд.

Новини.LIVE у своєму матеріалі розповість, як підібрати форму під свій тип волосся та правильно доглядати за стрижкою.

Реклама

Читайте також:

Чому обирають коротке каре без чубчика

Головна перевага такої стрижки в її простоті. Воно підходить як для прямого, так і для хвилястого або кучерявого волосся. Відсутність чубчика відкриває більше варіантів для укладання і дозволяє експериментувати з пробором або кольором. Коротке каре також візуально подовжує шию і робить акцент на ключицях.

Коротке каре. Фото з Instagram

Варіанти форми під тип волосся

Тонке і пряме волосся . Оптимальний вигляд має blunt-каре до середини шиї з рівним зрізом. Боб-каре або легке градуювання допомагають додати об’єм і підкреслити форму обличчя.

. Оптимальний вигляд має blunt-каре до середини шиї з рівним зрізом. Боб-каре або легке градуювання допомагають додати об’єм і підкреслити форму обличчя. Кучеряве волосся. Французьке або градуйоване каре з піднятим затилком зберігає природний об’єм. Асиметричні форми краще залишити для прямого волосся.

Як укладати каре

Для об’єму на короткому каре використовують брашинг і фен із термозащитою. Кучеряве волосся краще укладати за допомогою дифузора і легких засобів для локонів. Для ефекту "вологого волосся" підійде гель, нанесений на злегка підсушені пасма.

Брюнетка з каре. Фото з Instagram

У повсякденному догляді вистачає шампуню, кондиціонера та маски за потребою. Коротка довжина дозволяє рідше користуватися стайлерами, а регулярне оновлення стрижки допомагає уникати посічених кінчиків.

Раніше ми писали про те, які стрижки стилісти радять забути у 2026 році. Вони можуть зіпсувати ваш образ.

Також ми повідомляли, що допоможе зробити вдалу укладку боба цієї зими.