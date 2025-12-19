Найпопулярніша стрижка 2026, яка економить час на укладку

Модна стрижка 2026, що підходить для будь-якого типу волосся
Коротке каре без чубчика цього року привертає увагу як зручна і практична стрижка. Воно підходить для різних типів волосся та полегшує щоденний догляд.
Новини.LIVE у своєму матеріалі розповість, як підібрати форму під свій тип волосся та правильно доглядати за стрижкою.
Чому обирають коротке каре без чубчика
Головна перевага такої стрижки в її простоті. Воно підходить як для прямого, так і для хвилястого або кучерявого волосся. Відсутність чубчика відкриває більше варіантів для укладання і дозволяє експериментувати з пробором або кольором. Коротке каре також візуально подовжує шию і робить акцент на ключицях.
Варіанти форми під тип волосся
- Тонке і пряме волосся. Оптимальний вигляд має blunt-каре до середини шиї з рівним зрізом. Боб-каре або легке градуювання допомагають додати об’єм і підкреслити форму обличчя.
- Кучеряве волосся. Французьке або градуйоване каре з піднятим затилком зберігає природний об’єм. Асиметричні форми краще залишити для прямого волосся.
Як укладати каре
Для об’єму на короткому каре використовують брашинг і фен із термозащитою. Кучеряве волосся краще укладати за допомогою дифузора і легких засобів для локонів. Для ефекту "вологого волосся" підійде гель, нанесений на злегка підсушені пасма.
У повсякденному догляді вистачає шампуню, кондиціонера та маски за потребою. Коротка довжина дозволяє рідше користуватися стайлерами, а регулярне оновлення стрижки допомагає уникати посічених кінчиків.
