Стрижки, що старять обличчя у 2026 — фото прикладів

Які стрижки краще забути у 2026 — список від стилістів
Косметологи розповіли, чи може звичайна зачіска впливати на появу зморшок. Виявилось, що деякі стрижки справді можуть прискорити старіння обличчя.
Новини.LIVE показали, яких варіантів краще уникати.
Які стрижки не завжди вдалий вибір
Перші мімічні зморшки можуть з'явитись ще у 20 років. Особливо якщо людина емоційна і постійно задіює міміку обличчя. Усміхаємось, здивовано підіймаємо брови, хмуримось — шкіра запам'ятовує ці рухи і поступово фіксує їх у вигляді складок.
І от, якщо обрати занадто довгий чубчик, який лізе в очі, то доводиться якраз постійно мружитись або примружувати одне око. Це напружує м'язи навколо очей і на лобі. Достатньо робити так кілька разів на день протягом місяців і отримаєте додаткові зморшки.
Але якщо чубчик нормальної довжини і не заважає дивитись, проблеми немає. Він не створює зайвого навантаження на м'язи обличчя. Проблема тільки коли зачіска змушує постійно напружувати щось на обличчі.
Яка стрижка додає років
Окрім чубчика є інший момент — деякі стрижки візуально старять. Наприклад, пряме каре до підборіддя з рівним проділом посередині. Така зачіска обтяжує риси обличчя, робить його сумним і підкреслює всі дрібні зміни шкіри.
Коли обличчя втрачає пружність з віком, каре ще більше акцентує увагу на в'ялій шкірі. Особливо помітно це в зоні щік і нижньої частини обличчя. Волосся просто висить прямими лініями і тягне все вниз візуально.
Що працює краще — м'які хвилі, легкі шари, об'єм біля коренів. Такі варіанти освіжають обличчя і відволікають увагу від дрібних недоліків. Волосся має рух і це автоматично робить образ молодшим.
Що з цим робити
Перше — підібрати зручну зачіску. Якщо чубчик заважає бачити, краще його підстригти або заколоти. Якщо каре робить обличчя сумним, то варто додати шарів або перейти на щось більш легке.
Друге — стежити за мімікою. Зрозуміло, що повністю контролювати емоції неможливо і не потрібно. Але можна помітити за собою звички — наприклад, морщити лоб під час концентрації або мружити очі, коли читаєте з телефону. Якщо помітили таку звичку, можна свідомо розслабляти м'язи обличчя. Або просто взяти окуляри для читання, якщо проблема в зорі. Іноді достатньо виправити одну дрібницю і зморшок стає менше.
Третє — не забувати про догляд. Зволожувальні креми, сироватки з ретинолом, сонцезахисний крем. Все це уповільнює появу зморшок незалежно від міміки і зачіски.
