Головна Мода Які стрижки краще забути у 2026 — список від стилістів

Які стрижки краще забути у 2026 — список від стилістів

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 16:01
Стрижки, що старять обличчя у 2026 — фото прикладів
Стрижка. Фото: freepik

Косметологи розповіли, чи може звичайна зачіска впливати на появу зморшок. Виявилось, що деякі стрижки справді можуть прискорити старіння обличчя.

Новини.LIVE показали, яких варіантів краще уникати.

Читайте також:

Які стрижки не завжди вдалий вибір

Перші мімічні зморшки можуть з'явитись ще у 20 років. Особливо якщо людина емоційна і постійно задіює міміку обличчя. Усміхаємось, здивовано підіймаємо брови, хмуримось — шкіра запам'ятовує ці рухи і поступово фіксує їх у вигляді складок.

І от, якщо обрати занадто довгий чубчик, який лізе в очі, то доводиться якраз постійно мружитись або примружувати одне око. Це напружує м'язи навколо очей і на лобі. Достатньо робити так кілька разів на день протягом місяців і отримаєте додаткові зморшки.

Чубчик грає важливу роль в зачісці
Дівчина зі стрижкою з довгим чубчиком. Фото з Instagram

Але якщо чубчик нормальної довжини і не заважає дивитись, проблеми немає. Він не створює зайвого навантаження на м'язи обличчя. Проблема тільки коли зачіска змушує постійно напружувати щось на обличчі.

Яка стрижка додає років

Окрім чубчика є інший момент — деякі стрижки візуально старять. Наприклад, пряме каре до підборіддя з рівним проділом посередині. Така зачіска обтяжує риси обличчя, робить його сумним і підкреслює всі дрібні зміни шкіри.

Коли обличчя втрачає пружність з віком, каре ще більше акцентує увагу на в'ялій шкірі. Особливо помітно це в зоні щік і нижньої частини обличчя. Волосся просто висить прямими лініями і тягне все вниз візуально.

Стрижка каре підходить далеко не усім
Стрижка каре. Фото з Instagram

Що працює краще — м'які хвилі, легкі шари, об'єм біля коренів. Такі варіанти освіжають обличчя і відволікають увагу від дрібних недоліків. Волосся має рух і це автоматично робить образ молодшим.

Що з цим робити

Перше — підібрати зручну зачіску. Якщо чубчик заважає бачити, краще його підстригти або заколоти. Якщо каре робить обличчя сумним, то варто додати шарів або перейти на щось більш легке.

Друге — стежити за мімікою. Зрозуміло, що повністю контролювати емоції неможливо і не потрібно. Але можна помітити за собою звички — наприклад, морщити лоб під час концентрації або мружити очі, коли читаєте з телефону. Якщо помітили таку звичку, можна свідомо розслабляти м'язи обличчя. Або просто взяти окуляри для читання, якщо проблема в зорі. Іноді достатньо виправити одну дрібницю і зморшок стає менше.

Третє — не забувати про догляд. Зволожувальні креми, сироватки з ретинолом, сонцезахисний крем. Все це уповільнює появу зморшок незалежно від міміки і зачіски.

Раніше ми писали про те, які є нюанси в укладці бобу взимку. Навіть під шапкою є шанс зберегти зачіску.

Також ми повідомляли, який тренд у фарбуванні набуває потрохи популярності і стане хітом у 2026 році.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
