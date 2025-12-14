Новий колір волосся 2026 року, що вже носять знаменитості — оригінальний вибір

Фарбування волосся. Фото: freepik

У цьому матеріалі мова піде про Cherry cola — це трендовий колір волосся. У ньому є щось від класичного каштану, і трохи вишневого підтону. У приміщенні волосся може мати один вигляд, а на сонці розкриватися червоними відблисками. Саме ця зміна настрою і робить відтінок таким привабливим.

Сайт Новини.LIVE розповість про цей тренд у фарбуванні волосся більше.

Важливий плюс cherry cola в універсальності. Один і той самий колір може бути дуже різним: ближчим до натурального темного або більш насиченим, майже винним. Усе залежить від того, скільки червоного пігменту додасть колорист і яку базу ви маєте. Тому цей варіант часто обирають ті, хто хоче оновлення, але в межах розумного.

Найорганічніший вигляд cherry cola має на темному волоссю без різких переходів і складних корекцій. Але і на світлішій базі він може мати цікавий вигляд, якщо підібрати м’якший відтінок і не перевантажити кольором. Це не історія про різкий контраст, а радше про глибину і цікаву гру світла.

Ще одна причина, чому цей відтінок полюбився багатьом, — він не втомлює. З ним не виникає бажання терміново перефарбуватися через місяць. Cherry cola має вдалий вигляд навіть тоді, коли волосся відростає, і не конфліктує з повсякденним стилем, бо пасує майже під усе.

Якщо хочеться змін, але без експериментів, cherry cola — той самий компроміс, якого усі прагнуть. Ненав’язливий, глибокий і дорослий колір для впевнених в собі жінок.

