Україна
Тренд у фарбуванні волосся 2026, що зʼявився на червоних доріжках

Тренд у фарбуванні волосся 2026, що зʼявився на червоних доріжках

Дата публікації: 14 грудня 2025 16:01
Новий колір волосся 2026 року, що вже носять знаменитості — оригінальний вибір
Фарбування волосся. Фото: freepik

У цьому матеріалі мова піде про Cherry cola — це трендовий колір волосся. У ньому є щось від класичного каштану, і трохи вишневого підтону. У приміщенні волосся може мати один вигляд, а на сонці розкриватися червоними відблисками. Саме ця зміна настрою і робить відтінок таким привабливим.

Сайт Новини.LIVE розповість про цей тренд у фарбуванні волосся більше.

Читайте також:

У чому головна перевага трендового фарбування 2026 року

Важливий плюс cherry cola в універсальності. Один і той самий колір може бути дуже різним: ближчим до натурального темного або більш насиченим, майже винним. Усе залежить від того, скільки червоного пігменту додасть колорист і яку базу ви маєте. Тому цей варіант часто обирають ті, хто хоче оновлення, але в межах розумного.

Тренд у фарбуванні волосся 2026, що зʼявився на червоних доріжках - фото 1
Фарбування волосся Сherry cola. Фото з Instagram

Найорганічніший вигляд cherry cola має на темному волоссю без різких переходів і складних корекцій. Але і на світлішій базі він може мати цікавий вигляд, якщо підібрати м’якший відтінок і не перевантажити кольором. Це не історія про різкий контраст, а радше про глибину і цікаву гру світла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ще одна причина, чому цей відтінок полюбився багатьом, — він не втомлює. З ним не виникає бажання терміново перефарбуватися через місяць. Cherry cola має вдалий вигляд навіть тоді, коли волосся відростає, і не конфліктує з повсякденним стилем, бо пасує майже під усе.

Якщо хочеться змін, але без експериментів, cherry cola — той самий компроміс, якого усі прагнуть. Ненав’язливий, глибокий і дорослий колір для впевнених в собі жінок.

Трендові зачіски та стрижки на 2026 рік

Раніше ми писали про те, які зачіски стилісти радять спробувати у 2026, якщо плануєте оновити образ.

Також ми повідомляли про короткі стрижки, які майже ніколи не втрачають актуальності, а тому в тренді будуть і 2026 року.

мода тренди зачіски волосся 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
