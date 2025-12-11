Кольори волосся, які виходять з моди у 2026 — три слабкі рішення

Фарбування волосся. Фото: freepik

Мода задає нові правила у фарбуванні волосся. Те, що колись вважалося безпрограшним вибором, раптом починає мати застарілий вигляд. Тенденція рухається в бік природності — тієї, що не вимагає від вас бути постійно напоготові з тоніком у руках.

Світ краси остаточно схиляється до теплих, м’яких тонів, які дають ефект легкого сонячного світла. Холодні, різкі й надто штучні відтінки поступово здають позиції, адже потребують забагато зусиль і майже не залишають простору для живого, невимушеного вигляду. Експерти вважають, що природніший вигляд має фарбування, то сучаснішим здається образ.

Антитрендове фарбування волосся 2026

Попелястий блонд

Ще кілька років тому він був скрізь — на Instagram-фото, у салонних портфоліо, у стрічках Pinterest. Але в 2026 році холодний попелястий блонд має втомлений вигляд. Ще у нього є одна велика проблема — постійна боротьба з жовтизною. Тонування кожні кілька тижнів, суворі шампуні, які сушать волосся, і як підсумок: обличчя здається блідішим, ніж є насправді.

Попелястий блонд. Фото з Instagram

Замість цього приходять тепліші варіанти: ванільні, медові, м’яко-пшеничні. На думку стилістів, вони "живуть" довше.

Висококонтрастне омбре

Те саме омбре, де коріння темне, а кінці світлі настільки, ніби це два різні життя. У певний момент це мало сміливий вигляд, але не зараз. Різкий перехід важко підтримувати: світлі кінчики швидко пересихають, а відросла зона біля коренів має надто жорсткий вигляд. 2026-й робить ставку на інший підхід: плавні переходи, де колір наче "розтікається" волоссям. Ефект легкого вигоряння, балайяж, ейртач — техніки, де немає меж, але є відчуття м’якості.

Висококонтрастне омбре. Фото з Instagram

Неонові кольори

Яскраві рожеві, токсично-зелені, електрично-сині — це все ще весело на фото, але в реальному житті вони не витримують темпу. Неон швидко тьмяніє, потребує постійних корекцій і частіше заважає, ніж допомагає. Більшість повертається до кольорів, які підтримують природні риси.

Яскраве волосся. Фото з Instagram

Навіть ті, хто любив експерименти, обирають приглушені варіанти, які не конфліктують зі шкірою та очима й дозволяють почуватися собою щодня.

