Видео

Окрашивание волос, что будет не в моде в 2026 — обходите стороной

Дата публикации 11 декабря 2025 13:52
Цвета волос, которые выходят из моды в 2026 — три слабых решения
Окрашивание волос. Фото: freepik

Мода задает новые правила в окрашивании волос. То, что когда-то считалось беспроигрышным выбором, вдруг начинает выглядеть устаревшим. Тенденция движется в сторону естественности — той, что не требует от вас быть постоянно начеку с тоником в руках.

Об этом пишет She Finds.

Мир красоты окончательно склоняется к теплым, мягким тонам, которые дают эффект легкого солнечного света. Холодные, резкие и слишком искусственные оттенки постепенно сдают позиции, ведь требуют слишком много усилий и почти не оставляют пространства для живого, непринужденного вида. Эксперты считают, чем естественнее выглядит окрашивание, тем современнее кажется образ.

Антитрендовое окрашивание волос 2026 года

Пепельный блонд

Еще несколько лет назад он был везде — на Instagram-фото, в салонных портфолио, в лентах Pinterest. Но в 2026 году холодный пепельный блонд выглядит устало. Еще у него есть одна большая проблема — постоянная борьба с желтизной. Тонирование каждые несколько недель, суровые шампуни, которые сушат волосы, и как итог: лицо кажется бледнее, чем есть на самом деле.

Який блонд вже не популярний
Пепельный блонд. Фото из Instagram

Вместо этого приходят более теплые варианты: ванильные, медовые, мягко-пшеничные. По мнению стилистов, они "живут" дольше.

Высококонтрастное омбре

То самое омбре, где корни темные, а концы светлые настолько, будто это две разные жизни. В определенный момент это выглядело смело, но не сейчас. Резкий переход трудно поддерживать: светлые кончики быстро пересыхают, а отросшая зона у корней выглядит слишком жесткой. 2026-й делает ставку на другой подход: плавные переходы, где цвет как бы "растекается" по волосам. Эффект легкого выгорания, балайяж, эйртач — техники, где нет границ, но есть ощущение мягкости.

Окрашивание волос, что будет не в моде в 2026 — обходите стороной - фото 2
Высококонтрастное омбре. Фото из Instagram

Неоновые цвета

Яркие розовые, токсично-зеленые, электрически-синие — это все еще весело на фото, но в реальной жизни они не выдерживают темпа. Неон быстро тускнеет, требует постоянных коррекций и чаще мешает, чем помогает. Большинство возвращается к цветам, которые поддерживают естественные черты.

Волосся в такому яскравому відтінку вже не в тренді
Яркие волосы. Фото из Instagram

Даже те, кто любил эксперименты, выбирают приглушенные варианты, которые не конфликтуют с кожей и глазами и позволяют чувствовать себя собой каждый день.

Ранее мы писали о том, какие стрижки и прически будут в тренде в следующем году.

Также мы сообщали, как лучше ухаживать за волосами этой зимой, чтобы они всегда выглядели удачно.

мода волосы антитренды цвет 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
