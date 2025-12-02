Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не ломались

Как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не ломались

Ua en ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:10
Как ухаживать за волосами зимой — они нуждаются в особой заботе
Девушка делает укладку. Фото: freepik

Снег, мороз и пересушенный зимний воздух — это то сочетание, которое волосы терпеть не могут. Поэтому холодный сезон именно тот период, когда им нужно особое внимание.

Врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук объяснила, на что обращать внимание зимой и почему именно сейчас привычный уход перестает быть эффективным.

Реклама
Читайте также:

Чего волосы боятся зимой

Когда на улице холодно, сосуды на коже головы сужаются. Из-за этого кровообращение замедляется, а волосяные луковицы получают меньше "топлива" — витаминов и микроэлементов. Как следствие, волосы истончаются, выпадают, становятся слабыми.

Чтобы этого не допустить, стоит носить шапку. Не тесную и не синтетическую — натуральная, свободная шапка защищает голову от переохлаждения. И длинные волосы зимой лучше прятать под верхнюю одежду. На морозе влажность воздуха падает почти до нуля, из-за чего кончики быстрее секутся.

Как мыть волосы зимой

Зимой мы чаще носим шапки, поэтому волосы жирнеют быстрее. Мыть их можно так часто, как нужно, даже каждый день — но важно выбирать мягкий шампунь с рН 4,5-5,5. Хорошо, если в составе нет SLS, SLES и агрессивных примесей, зато есть глицерин, гиалуроновая кислота, мед, фруктовые экстракты, протеины или масла.

Волосся потребує додаткового догляду взимку
Девушка наводит красоту. Фото: freepik

Многие не знают, но зимой привычный шампунь действительно "работает" — волосы меняют потребности, и средство просто не дает того эффекта, к которому вы привыкли. Так что не бойтесь менять продукт на другой.

Мыть голову лучше теплой или прохладной водой. Горячая стимулирует работу сальных желез, поэтому волосы жирнеют еще быстрее. И не стоит держать полотенце на голове дольше 5-7 минут. "Эффект сауны" опять же запускает выработку жира.

Как защитить волосы зимой

Холод — это не только о сухости. Это еще и о потребности в восстановлении. Зимой стоит добавить в уход питательные и защитные средства: маски, кондиционеры глубокого действия, эмульсии, сыворотки.

Очень полезные компоненты: прополис, маточное молочко, пантенол, протеины, гиалуроновая и молочная кислоты, аргановое или жожобовое масло. Если волосы очень сухие, несмываемый спрей с термозащитой — хорошая идея. Но наносить его надо заранее — не за две минуты перед выходом. На морозе вода в составе может кристаллизоваться и сделать волосы хрупкими.

Для ломких и сильно поврежденных волос стоит добавить укрепляющие маски 1-2 раза в неделю. Протеины и кератин в небольшой концентрации — именно то, что нужно для поддержания волос в холодный сезон.

Ранее мы писали о том, как за своими длинными волосами ухаживают женщины из Индии. У них свой подход.

Также мы сообщали о японском стиле мытья волос, что может помочь ускорить их рост.

мода волосы красота уход стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации