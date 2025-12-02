Как ухаживать за волосами зимой — они нуждаются в особой заботе

Девушка делает укладку. Фото: freepik

Снег, мороз и пересушенный зимний воздух — это то сочетание, которое волосы терпеть не могут. Поэтому холодный сезон именно тот период, когда им нужно особое внимание.

Врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук объяснила, на что обращать внимание зимой и почему именно сейчас привычный уход перестает быть эффективным.

Реклама

Читайте также:

Чего волосы боятся зимой

Когда на улице холодно, сосуды на коже головы сужаются. Из-за этого кровообращение замедляется, а волосяные луковицы получают меньше "топлива" — витаминов и микроэлементов. Как следствие, волосы истончаются, выпадают, становятся слабыми.

Чтобы этого не допустить, стоит носить шапку. Не тесную и не синтетическую — натуральная, свободная шапка защищает голову от переохлаждения. И длинные волосы зимой лучше прятать под верхнюю одежду. На морозе влажность воздуха падает почти до нуля, из-за чего кончики быстрее секутся.

Как мыть волосы зимой

Зимой мы чаще носим шапки, поэтому волосы жирнеют быстрее. Мыть их можно так часто, как нужно, даже каждый день — но важно выбирать мягкий шампунь с рН 4,5-5,5. Хорошо, если в составе нет SLS, SLES и агрессивных примесей, зато есть глицерин, гиалуроновая кислота, мед, фруктовые экстракты, протеины или масла.

Девушка наводит красоту. Фото: freepik

Многие не знают, но зимой привычный шампунь действительно "работает" — волосы меняют потребности, и средство просто не дает того эффекта, к которому вы привыкли. Так что не бойтесь менять продукт на другой.

Мыть голову лучше теплой или прохладной водой. Горячая стимулирует работу сальных желез, поэтому волосы жирнеют еще быстрее. И не стоит держать полотенце на голове дольше 5-7 минут. "Эффект сауны" опять же запускает выработку жира.

Как защитить волосы зимой

Холод — это не только о сухости. Это еще и о потребности в восстановлении. Зимой стоит добавить в уход питательные и защитные средства: маски, кондиционеры глубокого действия, эмульсии, сыворотки.

Очень полезные компоненты: прополис, маточное молочко, пантенол, протеины, гиалуроновая и молочная кислоты, аргановое или жожобовое масло. Если волосы очень сухие, несмываемый спрей с термозащитой — хорошая идея. Но наносить его надо заранее — не за две минуты перед выходом. На морозе вода в составе может кристаллизоваться и сделать волосы хрупкими.

Для ломких и сильно поврежденных волос стоит добавить укрепляющие маски 1-2 раза в неделю. Протеины и кератин в небольшой концентрации — именно то, что нужно для поддержания волос в холодный сезон.

Ранее мы писали о том, как за своими длинными волосами ухаживают женщины из Индии. У них свой подход.

Также мы сообщали о японском стиле мытья волос, что может помочь ускорить их рост.