Головна Мода Як доглядати за волоссям взимку, щоб воно не ламалося

Як доглядати за волоссям взимку, щоб воно не ламалося

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:10
Як доглядати за волоссям взимку — воно потребує особливої турботи
Дівчина робить укладку. Фото: freepik

Сніг, мороз і пересушене зимове повітря — це те поєднання, яке волосся терпіти не може. Тому холодний сезон саме той період, коли йому потрібна особлива увага.

Лікарка-косметологиня й дерматовенерологиня Ганна Кравчук пояснила, на що звертати увагу взимку та чому саме зараз звичний догляд перестає бути ефективним.

Читайте також:

Чого волосся боїться взимку

Коли на вулиці холодно, судини на шкірі голови звужуються. Через це кровообіг сповільнюється, а волосяні цибулини отримують менше "палива" — вітамінів і мікроелементів. Як наслідок, волосся тоншає, випадає, стає слабким.

Щоб цього не допустити, варто носити шапку. Не тісну й не синтетичну — натуральна, вільна шапка захищає голову від переохолодження. І довге волосся взимку краще ховати під верхній одяг. На морозі вологість повітря падає майже до нуля, через що кінчики швидше січуться.

Як мити волосся взимку

Взимку ми частіше носимо шапки, тому волосся жирнішає швидше. Мити його можна так часто, як потрібно, навіть щодня — але важливо вибирати м’який шампунь із рН 4,5–5,5. Добре, якщо у складі немає SLS, SLES та агресивних домішок, зате є гліцерин, гіалуронова кислота, мед, фруктові екстракти, протеїни або олії.

Волосся потребує додаткового догляду взимку
Дівчина наводить красу. Фото: freepik

Багато хто не знає, але зимою звичний шампунь справді "працює" гірше — волосся змінює потреби, і засіб просто не дає того ефекту, до якого ви звикли. Тож не бійтеся міняти продукт на інший.

Мити голову краще теплою чи прохолодною водою. Гаряча стимулює роботу сальних залоз, тому волосся жирніє ще швидше. І не варто тримати рушник на голові довше 5–7 хвилин. "Ефект сауни" знову ж таки запускає вироблення жиру.

Як захистити волосся взимку

Холод — це не лише про сухість. Це ще й про потребу у відновленні. Узимку варто додати в догляд живильні й захисні засоби: маски, кондиціонери глибокої дії, емульсії, сироватки.

Дуже корисні компоненти: прополіс, маточне молочко, пантенол, протеїни, гіалуронова та молочна кислоти, арганова чи жожобова олія. Якщо волосся дуже сухе, незмивний спрей із термозахистом — хороша ідея. Але наносити його треба заздалегідь — не за дві хвилини перед виходом. На морозі вода у складі може кристалізуватися і зробити волосся крихким.

Для ламкого та сильно пошкодженого волосся варто додати зміцнювальні маски 1–2 рази на тиждень. Протеїни та кератин у невеликій концентрації — саме те, що потрібно для підтримки волосся у холодний сезон.

Раніше ми писали про те, як за своїм довгим волоссям доглядають жінки з Індії. В них свій підхід. 

Також ми повідомляли про японський стиль миття волосся, що може допомогти прискорити його ріст.

мода волосся краса догляд стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
