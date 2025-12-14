Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Тренд в окрашивании волос 2026, появившийся на красных дорожках

Тренд в окрашивании волос 2026, появившийся на красных дорожках

Ua en ru
Дата публикации 14 декабря 2025 16:01
Новый цвет волос 2026 года, что уже носят знаменитости — оригинальный выбор
Окрашивание волос. Фото: freepik

В этом материале речь пойдет о Cherry cola — это трендовый цвет волос. В нем есть что-то от классического каштана, и немного вишневого подтона. В помещении волосы могут иметь один вид, а на солнце раскрываться красными бликами. Именно эта смена настроения и делает оттенок таким привлекательным.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом тренде в окрашивании волос больше.

Реклама
Читайте также:

В чем главное преимущество трендового окрашивания 2026 года

Важный плюс cherry cola в универсальности. Один и тот же цвет может быть очень разным: ближе к натуральному темному или более насыщенным, почти винным. Все зависит от того, сколько красного пигмента добавит колорист и какая база у вас есть. Поэтому этот вариант часто выбирают те, кто хочет обновления, но в пределах разумного.

Тренд в окрашивании волос 2026, появившийся на красных дорожках - фото 1
Окрашивание волос Сhеrrу cola. Фото из Instagram

Органичнее всего cherry cola выглядит на темных волосах без резких переходов и сложных коррекций. Но и на более светлой базе он может выглядеть интересно, если подобрать более мягкий оттенок и не перегрузить цветом. Это не история о резком контрасте, а скорее о глубине и интересной игре света.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще одна причина, почему этот оттенок полюбился многим, — он не утомляет. С ним не возникает желания срочно перекраситься через месяц. Cherry cola хорошо смотрится даже тогда, когда волосы отрастают, и не конфликтует с повседневным стилем, так как подходит почти под все.

Если хочется перемен, но без экспериментов, cherry cola — тот самый компромисс, к которому все стремятся. Ненавязчивый, глубокий и взрослый цвет для уверенных в себе женщин.

Трендовые прически и стрижки на 2026 год

Ранее мы писали о том, какие прически стилисты советуют попробовать в 2026, если планируете обновить образ.

Также мы сообщали о коротких стрижках, которые почти никогда не теряют актуальности, а потому в тренде будут и в 2026 году.

мода тренды прически волосы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации