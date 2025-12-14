Новый цвет волос 2026 года, что уже носят знаменитости — оригинальный выбор

Окрашивание волос. Фото: freepik

В этом материале речь пойдет о Cherry cola — это трендовый цвет волос. В нем есть что-то от классического каштана, и немного вишневого подтона. В помещении волосы могут иметь один вид, а на солнце раскрываться красными бликами. Именно эта смена настроения и делает оттенок таким привлекательным.

Важный плюс cherry cola в универсальности. Один и тот же цвет может быть очень разным: ближе к натуральному темному или более насыщенным, почти винным. Все зависит от того, сколько красного пигмента добавит колорист и какая база у вас есть. Поэтому этот вариант часто выбирают те, кто хочет обновления, но в пределах разумного.

Органичнее всего cherry cola выглядит на темных волосах без резких переходов и сложных коррекций. Но и на более светлой базе он может выглядеть интересно, если подобрать более мягкий оттенок и не перегрузить цветом. Это не история о резком контрасте, а скорее о глубине и интересной игре света.

Еще одна причина, почему этот оттенок полюбился многим, — он не утомляет. С ним не возникает желания срочно перекраситься через месяц. Cherry cola хорошо смотрится даже тогда, когда волосы отрастают, и не конфликтует с повседневным стилем, так как подходит почти под все.

Если хочется перемен, но без экспериментов, cherry cola — тот самый компромисс, к которому все стремятся. Ненавязчивый, глубокий и взрослый цвет для уверенных в себе женщин.

