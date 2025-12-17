Стрижки, которые старят лицо в 2026 году - фото примеров

Стрижка. Фото: freepik

Косметологи рассказали, может ли обычная прическа влиять на появление морщин. Оказалось, что некоторые стрижки действительно могут ускорить старение лица.

Какие стрижки не всегда удачный выбор

Первые мимические морщины могут появиться еще в 20 лет. Особенно если человек эмоциональный и постоянно задействует мимику лица. Улыбаемся, удивленно поднимаем брови, хмуримся — кожа запоминает эти движения и постепенно фиксирует их в виде складок.

И вот, если выбрать слишком длинную челку, которая лезет в глаза, то приходится как раз постоянно щуриться или прищуривать один глаз. Это напрягает мышцы вокруг глаз и на лбу. Достаточно делать так несколько раз в день в течение месяцев и получите дополнительные морщины.

Девушка со стрижкой с длинной челкой. Фото из Instagram

Но если челка нормальной длины и не мешает смотреть, проблемы нет. Она не создает лишней нагрузки на мышцы лица. Проблема только когда прическа заставляет постоянно напрягать что-то на лице.

Какая стрижка добавляет лет

Кроме челки есть другой момент — некоторые стрижки визуально старят. Например, прямое каре до подбородка с ровным пробором посередине. Такая прическа утяжеляет черты лица, делает его грустным и подчеркивает все мелкие изменения кожи.

Когда лицо теряет упругость с возрастом, каре еще больше акцентирует внимание на дряблой коже. Особенно заметно это в зоне щек и нижней части лица. Волосы просто висят прямыми линиями и тянут все вниз визуально.

Стрижка каре. Фото из Instagram

Что работает лучше — мягкие волны, легкие слои, объем у корней. Такие варианты освежают лицо и отвлекают внимание от мелких недостатков. Волосы имеют движение и это автоматически делает образ моложе.

Что с этим делать

Первое — подобрать удобную прическу. Если челка мешает видеть, лучше ее подстричь или заколоть. Если каре делает лицо грустным, то стоит добавить слоев или перейти на что-то более легкое.

Второе — следить за мимикой. Понятно, что полностью контролировать эмоции невозможно и не нужно. Но можно заметить за собой привычки — например, морщить лоб во время концентрации или щурить глаза, когда читаете с телефона. Если заметили такую привычку, можно сознательно расслаблять мышцы лица. Или просто взять очки для чтения, если проблема в зрении. Иногда достаточно исправить одну мелочь и морщин становится меньше.

Третье — не стоит забывать об уходе. Увлажняющие кремы, сыворотки с ретинолом, солнцезащитный крем. Все это замедляет появление морщин независимо от мимики и прически.

