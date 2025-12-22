Відео
Ліндсі Лохан показала стильну зачіску, що підкорить 2026 рік

Ліндсі Лохан показала стильну зачіску, що підкорить 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 16:04
Наймодніша стрижка 2026 року — на прикладі Ліндсі Лохан
Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Відома американська акторка Ліндсі Лохан знову змінила образ і цього разу в центрі уваги опинилась зачіска. Акторка обрала довге світле волосся з м’яким проділом по центру, яке природно обрамлює обличчя.

Новини.LIVE розповість вам більше про цю стрижку.

Реклама
Читайте також:

Нова зачіска Ліндсі Лохан

Стрижка нагадує звичний нам каскад. Волосся з нею має легкий об’єм і текстуру, без важких та довгих укладок чи надмірної фіксації. У випадку з Ліндсі Лохан колір також має значення: теплий блонд із натуральними відтінками створює відчуття густоти та глибини волосся. У поєднанні з природним макіяжем та акцентом на губи зачіска має свіжий і водночас зручний вигляд для повсякденного життя.

Ліндсі Лохан змінила стрижку
Стрижка Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Вона легко адаптується: можна залишити її недбалою для буднього дня або трохи підкрутити пасма для вечірнього виходу. Цей стиль підходить жінкам із середньою та довгою довжиною волосся, які шукають невелике оновлення без радикальних змін.

Лохан пасує нова зачіска
Модна стрижка акторки. Фото: Instagram/lindsaylohan

М’які пасма біля щік допомагають збалансувати риси обличчя, підходять для овального, серцеподібного та подовженого типів обличчя. Така зачіска буде мати сучасний, не нав’язливий вигляд у 2026 році і дозволить зберегти природний вигляд волосся навіть при регулярних змінах стилю.

Раніше ми писали про те, які стрижки не варто робити у 2026 році, щоб не зіпсувати собі образ.

Також ми повідомляли, яку стрижку можна легко укласти взимку, а головне вона не зіпсується під шапкою.

Автор:
Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
