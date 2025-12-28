Відео
Мода

Головна Мода Зачіска 2026 року, яку неможливо зіпсувати жирним волоссям

Зачіска 2026 року, яку неможливо зіпсувати жирним волоссям

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 16:26
Наймодніша зачіска 2026 року, яку роблять на жирне волосся
У дівчини мокре волосся. Фото: freepik

Коли немає світла чи води, але потрібно мати нормальний вигляд — є вихід. "Мокрий" ефект допомагає перетворити навіть несвіже волосся на стильну зачіску.

У TikTok розповіли, як це працює і чому це реально рятує.

Читайте також:

Парадокс цієї зачіски в тому, що для неї потрібне саме несвіже волосся. Коли стилісти роблять "мокрий" ефект на чистому волоссі, вони спеціально додають гель і олію, щоб створити злегка жирний вигляд. Якщо ви не мили голову день-два — половина роботи вже зроблена.

Як зробити трендову зачіску за 5 хвилин

Вам знадобляться:

  • гребінець з дрібними зубцями;
  • гель або пінка для волосся (чим більше, тим краще);
  • лак;
  • пульверизатор з водою (якщо є).

Крок 1: Трохи змочити корені

Якщо є вода — збризність корені з пульверизатора. Не треба мити, просто додати трохи вологи. Якщо води немає, то пропускайте цей крок, гель і так зробить своє.

Крок 2: Нанести гель

Не економте. Візьміть велику порцію гелю, розітріть в долонях і нанесіть на корені та довжину волосся до середини вуха. Волосся має бути злегка злиплим, як після купання. Якщо здається, що гелю забагато — скоріш за все, це як раз правильна кількість.

Крок 3: Розчесати на пасма

Гребінцем з дрібними зубцями розділіть волосся на тонкі пасма. Це створює ефект мокрого волосся, яке прилипло до голови. Можна зачесати все назад, можна зробити проділ збоку — як зручніше.

Крок 4: Закріпити лаком

Щедро збризніть лаком, щоб жодна волосина не вибилася. Зачіска має мати монолітний вигляд, як одне ціле.

Як прикрасити

Перлинки, заколки, блискітки — все, що завалялося в косметичці. "Мокре" волосся добре тримає аксесуари, бо гель діє як клей. Можна зачесати волосся на скронях назад і закріпити невидимками — це додатково приховує несвіжі корені.

Якщо волосся довге, можна зібрати його в низький хвіст або пучок, залишивши "мокрий" ефект біля обличчя.

Раніше ми писали про те, яку стрижку, що буде популярною у 2026 році, вже зробила Ліндсі Лохан.

Також ми повідомляли, як оновити свою зачіску у 2026 за допомогою трендового чубчика.

мода тренди зачіски лайфхаки волосся
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
