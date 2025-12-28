Наймодніша зачіска 2026 року, яку роблять на жирне волосся

Зачіска 2026 року, яку неможливо зіпсувати жирним волоссям
Коли немає світла чи води, але потрібно мати нормальний вигляд — є вихід. "Мокрий" ефект допомагає перетворити навіть несвіже волосся на стильну зачіску.
У TikTok розповіли, як це працює і чому це реально рятує.
Парадокс цієї зачіски в тому, що для неї потрібне саме несвіже волосся. Коли стилісти роблять "мокрий" ефект на чистому волоссі, вони спеціально додають гель і олію, щоб створити злегка жирний вигляд. Якщо ви не мили голову день-два — половина роботи вже зроблена.
Як зробити трендову зачіску за 5 хвилин
Вам знадобляться:
- гребінець з дрібними зубцями;
- гель або пінка для волосся (чим більше, тим краще);
- лак;
- пульверизатор з водою (якщо є).
Крок 1: Трохи змочити корені
Якщо є вода — збризність корені з пульверизатора. Не треба мити, просто додати трохи вологи. Якщо води немає, то пропускайте цей крок, гель і так зробить своє.
Крок 2: Нанести гель
Не економте. Візьміть велику порцію гелю, розітріть в долонях і нанесіть на корені та довжину волосся до середини вуха. Волосся має бути злегка злиплим, як після купання. Якщо здається, що гелю забагато — скоріш за все, це як раз правильна кількість.
Крок 3: Розчесати на пасма
Гребінцем з дрібними зубцями розділіть волосся на тонкі пасма. Це створює ефект мокрого волосся, яке прилипло до голови. Можна зачесати все назад, можна зробити проділ збоку — як зручніше.
Крок 4: Закріпити лаком
Щедро збризніть лаком, щоб жодна волосина не вибилася. Зачіска має мати монолітний вигляд, як одне ціле.
Як прикрасити
Перлинки, заколки, блискітки — все, що завалялося в косметичці. "Мокре" волосся добре тримає аксесуари, бо гель діє як клей. Можна зачесати волосся на скронях назад і закріпити невидимками — це додатково приховує несвіжі корені.
@alona_onyshchuk
Мокрий ефект на фотосесію 🔥photo @Katrin Oleynik #CapCut #hairstyle #hairtutorial #wethair♬ Where Have You Been x Say It Right by GOBAITH - GOBAITH
Якщо волосся довге, можна зібрати його в низький хвіст або пучок, залишивши "мокрий" ефект біля обличчя.
