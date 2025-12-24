Як носити легендарну стрижку 80-х у 2026 — модні варіанти

Стрижка. Фото: freepik

Одна з культових зачісок 80-х знову з'являється в салонах, тільки тепер трохи в іншому вигляді. Сучасна версія стрижки Гарсон зберегла форму, але стала легшою і зручнішою для повсякденної укладки.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку більше.

Реклама

Читайте також:

Яка стрижка буде на піку популярності у 2026

Головна особливість цієї стрижки — це подовжені пасма на маківці і плавні лінії. У 80-х це асоціювалося з сильними жінками, які не боялися виділятися. Стрижку носили актриси і героїні серіалів, а потім підхопили звичайні жінки, які хотіли яскравий образ. Працювала вона добре, бо підходила під різні типи обличчя і не вимагала особливого підходу.

Гарна стрижка. Фото з Instagram

Сьогодні ця зачіска повернулася без зайвої вишуканості і агресивного об'єму. Стилісти роблять акцент на природній текстурі і легкості. Стрижка стала коротшою, укладка — простішою.

Стрижку, яку можна по-різному стилізувати. Фото з Instagram

Тренд на натуральність вплинув і на техніку виконання. Майстри використовують комбіновані методи градуювання, щоб створити плавний перехід довжини. Завдяки цьому зачіска має свіжий вигляд.

Кому це підійде

Найкраще підійде хвилястому волоссі середньої густоти. Для жорстких кучерів стиліст має скоригувати форму, щоб уникнути зайвого об'єму. Зачіска підійде також для круглого, квадратного або ромбоподібного обличчя — об'єм у верхній частині голови візуально витягує силует.

Стрижка на хвилясте волосся. Фото з Instagram

Але дівчатам з вузьким обличчям або дуже тонким волоссям варто бути обережнішими. Об'єм на маківці може зробити обличчя ще більш витягнутим, а рідке волосся потребуватиме регулярної укладки для підтримки форми.

Тим, хто не готовий до короткої довжини, є трохи подовжений варіант — техніка дозволяє адаптувати стрижку під індивідуальні побажання.

Раніше ми ділилися порадами щодо укладки боба взимку.

Також ми повідомляли, які ще варіанти стрижки у 2026 році будуть мати попит.