Стрижка 80-х, которая покорила мир — трендовый вариант

Дата публикации 24 декабря 2025 13:47
Как носить легендарную стрижку 80-х в 2026 году — модные варианты
Стрижка. Фото: freepik

Одна из культовых причесок 80-х снова появляется в салонах, только теперь немного в ином виде. Современная версия стрижки Гарсон сохранила форму, но стала легче и удобнее для повседневной укладки.

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке больше.

Главная особенность этой стрижки — это удлиненные пряди на макушке и плавные линии. В 80-х это ассоциировалось с сильными женщинами, которые не боялись выделяться. Стрижку носили актрисы и героини сериалов, а потом подхватили обычные женщины, которые хотели яркий образ. Работала она хорошо, так как подходила под разные типы лица и не требовала особого подхода.

Яка стрижка стане найкращим вибором у 2026
Красивая стрижка. Фото из Instagram

Сегодня эта прическа вернулась без излишней изысканности и агрессивного объема. Стилисты делают акцент на естественной текстуре и легкости. Стрижка стала короче, укладка — проще.

Стрижка 80-х, которая покорила мир — трендовый вариант - фото 2
Стрижку, которую можно по-разному стилизовать. Фото из Instagram

Тренд на натуральность повлиял и на технику исполнения. Мастера используют комбинированные методы градуировки, чтобы создать плавный переход длины. Благодаря этому прическа выглядит свежо и свежо.

Кому это подойдет

Лучше всего подойдет волнистым волосам средней густоты. Для жестких кудрей стилист должен скорректировать форму, чтобы избежать лишнего объема. Прическа подойдет также для круглого, квадратного или ромбовидного лица — объем в верхней части головы визуально вытягивает силуэт.

Яка стрижка найкраще пасує хвилястому волоссю
Стрижка на волнистые волосы. Фото из Instagram

Но девушкам с узким лицом или очень тонкими волосами стоит быть осторожнее. Объем на макушке может сделать лицо еще более вытянутым, а редкие волосы потребуют регулярной укладки для поддержания формы.

Тем, кто не готов к короткой длине, есть слегка удлиненный вариант — техника позволяет адаптировать стрижку под индивидуальные пожелания.

Ранее мы делились советами по укладке боба зимой.

Также мы сообщали, какие еще варианты стрижки в 2026 году будут пользоваться спросом.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
