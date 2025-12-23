Чубчики, які будуть у моді 2026 — актуальні варіанти для всіх

Дівчина з гарною зачіскою. Фото: freepik

Бажання підстригти чубчик буває спонтанним або, навпаки, ідеєю, до якої повертаєшся місяцями. Якщо зараз саме той момент — ось шість варіантів, які точно не застаріють найближчим часом.

Ними поділилося видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Модні чубчики 2026 року

Birkin bangs

Цей чубчик названий на честь Джейн Біркін і її фірмової зачіски 70-х. Він трохи неохайний, але саме в цьому вся суть. Birkin bangs не вимагає ідеальної укладки, бо завжди має стильний вигляд. А ще цей чубчик пасує як до прямого, так і хвилястого волосся.

Мікрочубчик

Дуже короткий чубчик, який закінчується десь на середині лоба або вище. Це не для всіх, бо він одразу привертає увагу і змінює обличчя кардинально. Але якщо ви любите експерименти, то мікрочубчик створений для вас.

Короткий чубчик. Фото з Cosmopolitan

Він працює краще з темним волоссям, бо контраст виходить різкішим. Зі світлим теж можна, але ефект буде не такий виразний.

Чубчик-шторка

Він м'якше обрамляє обличчя і не так радикально змінює зовнішність, як прямий чубчик. Чубчик-шторка не вимагає складної укладки. Найкраще підійде до довгого волосся.

Густий чубчик у стилі Тейлор Свіфт

Густий, щільний чубчик, який закриває весь лоб. Тейлор Свіфт носить його роками, і він став частиною її образу. Але він підійде тільки тоді, якщо у вас достатньо густе волосся і ви готові до того, що його доведеться укладати.

Тейлор Свіфт з чубчиком. Фото з Cosmopolitan

Whispy bangs

Дуже розріджений, майже прозорий чубчик. Whispy bangs — це про м'якість і ненав'язливість. Він підходить тим, хто хоче змін, але не готовий до чогось радикального. Цей чубчик легко вписується в будь-яку зачіску і розпущене волосся, зокрема.

Чубчик із прямим зрізом

Рівний, чіткий зріз без градуювання. Вдалий вигляд має з прямим волоссям, бо на хвилястому підтримувати ідеальну лінію складніше. Але якщо хочеться щось класичне і зрозуміле — прямий зріз не підведе.

Чубчик із прямим зрізом. Фото з Cosmopolitan

Правда він вимагає регулярного оновлення, бо навіть кілька міліметрів росту роблять його менш чітким.

Раніше ми писали про те, що Ліндсі Лохан змінила зачіску і здивувала усіх. Ця стрижка точно стане хітом 2026 року.

Також ми повідомляли, яка трендова стрижка підійде кожному типу волосся і полегшить щоденний догляд за ним.