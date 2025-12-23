Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найактуальніші форми чубчика 2026 — змінять будь-яку зачіску

Найактуальніші форми чубчика 2026 — змінять будь-яку зачіску

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 16:06
Чубчики, які будуть у моді 2026 — актуальні варіанти для всіх
Дівчина з гарною зачіскою. Фото: freepik

Бажання підстригти чубчик буває спонтанним або, навпаки, ідеєю, до якої повертаєшся місяцями. Якщо зараз саме той момент — ось шість варіантів, які точно не застаріють найближчим часом.

Ними поділилося видання Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Модні чубчики 2026 року

Birkin bangs

Цей чубчик названий на честь Джейн Біркін і її фірмової зачіски 70-х. Він трохи неохайний, але саме в цьому вся суть. Birkin bangs не вимагає ідеальної укладки, бо завжди має стильний вигляд. А ще цей чубчик пасує як до прямого, так і хвилястого волосся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрочубчик

Дуже короткий чубчик, який закінчується десь на середині лоба або вище. Це не для всіх, бо він одразу привертає увагу і змінює обличчя кардинально. Але якщо ви любите експерименти, то мікрочубчик створений для вас.

Короткий чубчик зробить вас особливою
Короткий чубчик. Фото з Cosmopolitan

Він працює краще з темним волоссям, бо контраст виходить різкішим. Зі світлим теж можна, але ефект буде не такий виразний.

Чубчик-шторка

Він м'якше обрамляє обличчя і не так радикально змінює зовнішність, як прямий чубчик. Чубчик-шторка не вимагає складної укладки. Найкраще підійде до довгого волосся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Густий чубчик у стилі Тейлор Свіфт

Густий, щільний чубчик, який закриває весь лоб. Тейлор Свіфт носить його роками, і він став частиною її образу. Але він підійде тільки тоді, якщо у вас достатньо густе волосся і ви готові до того, що його доведеться укладати.

Який чубчик роками обирає Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт з чубчиком. Фото з Cosmopolitan

Whispy bangs

Дуже розріджений, майже прозорий чубчик. Whispy bangs — це про м'якість і ненав'язливість. Він підходить тим, хто хоче змін, але не готовий до чогось радикального. Цей чубчик легко вписується в будь-яку зачіску і розпущене волосся, зокрема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чубчик із прямим зрізом

Рівний, чіткий зріз без градуювання. Вдалий вигляд має з прямим волоссям, бо на хвилястому підтримувати ідеальну лінію складніше. Але якщо хочеться щось класичне і зрозуміле — прямий зріз не підведе.

Найбільш універсальний чубчик на всі часи
Чубчик із прямим зрізом. Фото з Cosmopolitan

Правда він вимагає регулярного оновлення, бо навіть кілька міліметрів росту роблять його менш чітким.

Раніше ми писали про те, що Ліндсі Лохан змінила зачіску і здивувала усіх. Ця стрижка точно стане хітом 2026 року.

Також ми повідомляли, яка трендова стрижка підійде кожному типу волосся і полегшить щоденний догляд за ним.

мода тренди зачіски волосся чубчики
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації