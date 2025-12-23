Челки, которые будут в моде 2026 — актуальные варианты для всех

Девушка с красивой прической. Фото: freepik

Желание подстричь челку бывает спонтанным или, наоборот, идеей, к которой возвращаешься месяцами. Если сейчас именно тот момент — вот шесть вариантов, которые точно не устареют в ближайшее время.

Ими поделилось издание Cosmopolitan.

Модные челки 2026 года

Birkin bangs

Эта челка названа в честь Джейн Биркин и ее фирменной прически 70-х. Она немного неряшливая, но именно в этом вся суть. Birkin bangs не требует идеальной укладки, так как всегда выглядит стильно. А еще эта челка подходит как к прямым, так и к волнистым волосам.

Микрочелка

Очень короткая челка, которая заканчивается где-то на середине лба или выше. Это не для всех, потому что она сразу привлекает внимание и меняет лицо кардинально. Но если вы любите эксперименты, то микрочелка создана для вас.

Короткая челка. Фото из Cosmopolitan

Она работает лучше с темными волосами, так как контраст получается более резким. Со светлыми тоже можно, но эффект будет не так выражен.

Челка-шторка

Она мягче обрамляет лицо и не так радикально меняет внешность, как прямая челка. Челка-шторка не требует сложной укладки. Лучше всего подойдет к длинным волосам.

Густая челка в стиле Тейлор Свифт

Густая, плотная челка, которая закрывает весь лоб. Тейлор Свифт носит ее годами, и она стала частью ее образа. Но она подойдет только тогда, если у вас достаточно густые волосы и вы готовы к тому, что ее придется укладывать.

Тейлор Свифт с челкой. Фото из Cosmopolitan

Whispy челка

Очень разреженная, почти прозрачная челка. Whispy bangs — это про мягкость и ненавязчивость. Она подходит тем, кто хочет перемен, но не готов к чему-то радикальному. Эта челка легко вписывается в любую прическу и распущенные волосы, в частности.

Челка с прямым срезом

Ровный, четкий срез без градуировки. Удачно смотрится с прямыми волосами, так как на волнистых поддерживать идеальную линию сложнее. Но если хочется что-то классическое и понятное — прямой срез не подведет.

Челка с прямым срезом. Фото из Cosmopolitan

Правда она требует регулярного обновления, так как даже несколько миллиметров роста делают ее менее четкой.

