Ошибка перед мытьем головы, которую допускают почти все

Ошибка перед мытьем головы, которую допускают почти все

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 16:11
Что никогда не следует игнорировать перед мытьем волос
Девушке моют волосы. Фото: freepik

Мы обычно воспринимаем ежедневный уход за волосами как нечто автоматическое: намылить, смыть, высушить. Но именно мелкие шаги, на которые мы меньше всего обращаем внимание, часто определяют, как будут выглядеть волосы после всех процедур. Один из таких незаметных, но важных моментов - подготовка перед мытьем головы.

Новини.LIVE расскажет об этой самой подготовке больше.

Что нужно сделать с волосами перед мытьем

Расчесывание перед душем кажется мелочью, но оно значительно влияет на конечный результат. Когда мы распутываем пряди заранее, то не только убираем лишний мусор или остатки средств для укладки, но еще и облегчаем задачу шампуня. А легкий массаж во время расчесывания стимулирует кровообращение у корней, и волосы получают больше "поддержки" еще до мытья.

Перед миттям волосся його краще розчесати
Девушка в душе с расческой. Фото: freepik

Делать это стоит спокойно, без рывков. Начните с кончиков и понемногу поднимайтесь к корням — так вы не будете травмировать пряди и не будете тянуть узлы вверх. Для большинства типов волос идеально подходит расческа с широкими зубцами: она бережно относится к коже и не цепляет слабые волосы. Сильный нажим тоже ни к чему — лучше несколько мягких проходов, чем одно грубое прочесывание.

Есть и другие полезные привычки, которые стоит добавить в рутину перед мытьем. Например, легкое масляное питание. Нанесите несколько капель кокосового, репейного или миндального масла на волосы на полчаса, и это сделает их более эластичными и защитит от пересушивания во время мытья. Если же хочется усилить эффект, можно обернуть голову еще теплым полотенцем — тепло помогает волосу "открыться", и полезные вещества проникают значительно глубже.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
