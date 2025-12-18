Відео
Помилка перед миттям голови, яку допускають майже всі

Помилка перед миттям голови, яку допускають майже всі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 16:11
Що ніколи не слід ігнорувати перед миттям волосся
Дівчині миють волосся. Фото: freepik

Ми зазвичай сприймаємо щоденний догляд за волоссям як щось автоматичне: намилити, змити, висушити. Але саме дрібні кроки, на які ми найменше звертаємо увагу, часто визначають, який вигляд буде мати волосся після всіх процедур. Один із таких непомітних, але важливих моментів — підготовка перед миттям голови.

Новини.LIVE розповість про цю саму підготовку більше.

Що потрібно зробити з волоссям перед миттям

Розчісування перед душем здається дрібницею, але воно значно впливає на кінцевий результат. Коли ми розплутуємо пасма заздалегідь, то не лише прибираємо зайве сміття чи залишки засобів для укладки, але ще й полегшуємо завдання шампуню. А легкий масаж під час розчісування стимулює кровообіг біля коренів, і волосся отримує більше "підтримки" ще до миття.

Перед миттям волосся його краще розчесати
Дівчина в душі з гребінцем. Фото: freepik

Робити це варто спокійно, без ривків. Почніть із кінчиків і потроху піднімайтеся до коренів — так ви не будете травмувати пасма і не тягнутимете вузли догори. Для більшості типів волосся ідеально підходить гребінець із широкими зубцями: він дбайливий до шкіри і не чіпляє слабкі волосини. Сильний натиск теж ні до чого — краще кілька м’яких проходів, ніж одне грубе прочісування.

Є й інші корисні звички, які варто додати до рутини перед миттям. Наприклад, легке олійне живлення. Нанесіть кілька крапель кокосової, реп’яхової чи мигдальної олії, на волосся на пів години, і це зробить його більш еластичним і захистить від пересушування під час миття. Якщо ж хочеться посилити ефект, можна обгорнути голову ще теплим рушником — тепло допомагає волосині "відкритися", і корисні речовини проникають значно глибше.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
