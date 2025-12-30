Що буде, якщо не мити голову місяць — несподівані наслідки

Миття волосся в салоні. Фото: freepik

Немає однієї правильної відповіді для всіх. Частота миття залежить від типу волосся, жирності шкіри голови і навіть від того, які процедури ви робили.

Дерматолог Ентоні Россі з Меморіального онкологічного центру Слоуна Кеттерінга пояснив в коментарі CNN, що це індивідуально і обидві крайності шкодять.

Що не так із занадто частим миттям

Коли ви миєте голову щодня, шампунь змиває не тільки бруд, а й природний жир, який захищає волосся. Без нього волосся стає сухим, ламким, тьмяним. Якщо ще й використовувати гарячу воду та фен — подвійний удар.

Шкіра голови теж реагує. Коли її постійно позбавляють жиру, вона намагається компенсувати втрату і починає виробляти ще більше.

Що не так із рідким миттям волосся

Якщо не мити голову довго, жир накопичується, змішується з потом, пилом, мертвими клітинами шкіри. Це створює середовище для бактерій, які можуть викликати неприємний запах і свербіж. Шкіра голови починає лущитися і це не завжди лупа.

Ще один момент: жир з волосся може перейти на обличчя, особливо якщо спите на боці або волосся торкається чола. Це провокує висипання, особливо якщо шкіра схильна до акне.

Дівчина з мокрим волоссям. Фото: freepik

Що радить дерматолог

Россі каже своїм пацієнтам мити голову раз або два на тиждень. Це середній варіант, який працює для більшості. Але є винятки.

Якщо робили хімічні процедури — фарбування, освітлення, хімічну завивку, кератинове вирівнювання — волосся і так пересушене. У такому випадку краще мити рідше, навіть раз на тиждень, щоб не додавати стресу. Інакше кінці почнуть сікитися ще швидше, а волосся стане ламким.

Якщо шкіра голови дуже жирна — можливо, доведеться мити майже щодня. Це особливо актуально для підлітків, у яких гормони провокують активну роботу сальних залоз. Те саме, що викликає підліткові прищі на обличчі, працює і на голові. У такому випадку рідке миття тільки погіршить ситуацію.

Взагалі, якщо не будете мити волосся цілий місяць, то очікуйте наслідків у вигляді неприємного запаху. Також часто виникає свербіж і сповільнюється ріст волосся. Тому краще знайти просто свою оптимальну кількість миття волосся на тиждень.

