Будут легкие и шелковистые — правила ухода за тонкими волосами

Дата публикации 3 января 2026 13:42
Ежедневный уход для тонких волос, который реально работает
Девушка ухаживает за волосами. Фото: freepik

Тонкие волосы часто кажутся хрупкими и без объема, но с правильным уходом их можно сделать здоровыми и более густыми на вид.

Издание Real Simple предоставило практические советы, которые помогут сохранить волосы сильными и блестящими.

Читайте также:

Как ухаживать за тонкими волосами

Шампунь

Мытье — ключевой этап ухода. Для тонких волос лучше выбирать шампунь для объема, который поднимает корни. Раз в неделю стоит использовать очищающий шампунь, чтобы убрать остатки стайлинга и жир. Безсульфатные варианты помогают избежать пересушивания волос. Наносить средство нужно только на кожу головы, а не по всей длине.

Частота мытья

Мыть тонкие волосы стоит 2-3 раза в неделю, чтобы не стимулировать излишнее выделение жира. В промежутках можно пользоваться сухим шампунем, который поглощает себум и придает объем.

Кондиционер

Даже тонким волосам нужен кондиционер, но только на кончики. Лучше легкие формулы без силиконов и в минимальном количестве, чтобы волосы не становились тяжелыми.

Средства для укладки

Мусс для объема придаст пышности без утяжеления. Тяжелые гели, воски и масла лучше не использовать. Протеиновые маски стоит делать редко, чтобы не делать волосы жесткими.

Сушка феном

Пусть волосы высохнут естественным путем на 75%, затем используйте термозащитный спрей. Сушка головой вниз приподнимает корни и добавляет объема.

Термическая укладка

Если используете плойку или утюжок, устанавливайте температуру не выше 150-180°C. Лучше отдавать предпочтение бигуди или безтепловым методам.

Расчесывание

Тонкие волосы легко путаются. Начинайте с кончиков, постепенно двигаясь вверх, используйте расческу с мягкой щетиной. Массаж кожи головы улучшает кровообращение и стимулирует рост.

Масла для кожи головы

Легкие масла, например аргановое или миндальное, питают корни. Массаж несколько раз в неделю помогает росту волос.

Шелковая наволочка

Уменьшает трение, предотвращает ломкость и спутывание. Простое изменение, которое реально помогает.

Стрижка

Кончики стоит подстригать каждые 6-8 недель, чтобы волосы имели здоровый вид.

Окрашивание и укладка

Светлые пряди или балаяж добавляют объема волосам. Боковой пробор и легкие волны делают их визуально гуще.

Тонкие или редкие волосы

Тонкие волосы — когда отдельный волосок узкий, редкие — когда волос в целом мало. Для второго случая помогают средства с миноксидилом и витамины (биотин, цинк, B-группа).

Лак для волос

Наносите под пряди, а не сверху, чтобы не утяжелять волосы.

Такой деликатный уход, правильные средства и регулярные процедуры помогут сделать тонкие волосы сильными, блестящими и с объемом.

Ранее мы писали о том, какой тренд в окрашивании волос появился в 2026 году.

Также мы сообщали, как египтянки ухаживали за волосами очень давно, чтобы иметь роскошную шевелюру.

