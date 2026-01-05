Видео
Україна
Видео

Эффективные трюки — прически, маскирующие отросшие корни волос

Дата публикации 5 января 2026 13:57
Как маскировать отросшие корни — простые прически помогут
Дівчина розглядає свої корені. Фото: freepik

Отросшие корни — ситуация знакома каждой женщине, которая красит волосы. Даже при регулярных посещениях салона между процедурами всегда наступает момент, когда отрастание становится заметным — рассказываем, как это замаскировать без нового окрашивания.

Полезной информацией по этому поводу поделилось издание Real Simple.

Почему корни становятся заметными и как их скрыть

Наши волосы отрастают в среднем на 0,5-1 см каждый месяц. Многие женщины обновляют цвет примерно раз в четыре-шесть недель, но даже за это время корни успевают стать заметными. Особенно быстро это происходит на темных волосах или когда окрашивание используется для скрытия седины.

Разница между натуральным цветом и окрашенным создает четкий контраст у корней. Чем светлее окрашенные волосы и темнее натуральные — тем заметнее отрастание. Но есть несколько способов это скрыть без повторного окрашивания.

Объемные кудри

Большой объем отвлекает внимание от макушки головы и делает отрастание менее заметным. Используйте плойки разного диаметра и укладывайте пряди в разных направлениях. Такой прием создает многослойную текстуру и добавляет густоты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если волосы тонкие или прямые, закрепите их на бигуди или липучках, а корни слегка начешите. Это обеспечит дополнительный объем и поможет скрыть отрастание корней. Этот способ работает лучше всего для средних и длинных волос. На коротких волосах создать достаточный объем труднее, и корни все равно остаются на виду.

Небрежный пучок

Эта прическа давно стала универсальной. Ее главное преимущество в способности отвлекать внимание от корней благодаря текстуре и легкой непринужденности. Волосы не нужно собирать идеально ровно, наоборот, несколько выбитых прядей делают образ более естественным.

Легкий пучок завжди доречний
Небрежный пучок. Фото из Instagram

Разделите волосы от уха до уха. Верхнюю часть зачешите назад и закрепите заколками или узлом. Наиболее заметная часть волос — где именно видны корни — не остается открытой, потому что пряди собираются назад и фиксируются. Нижняя часть остается распущенной, что добавляет образу легкости.

Аксессуары

Если времени нет вообще, используйте аксессуары. Повязка, бандана или яркая заколка способны полностью перекрыть отрастание корней или отвлечь внимание на себя.

Чим можуть бути корисними аксесуари
Красивый аксессуар. Фото из Instagram

Повязка или бандана закрывает линию корней физически — ее просто не видно под тканью. Яркая заколка или большая заколка работает иначе: она привлекает внимание на себя, и глаз не фокусируется на корнях.

Ранее мы писали о том, какие стрижки будут добавлять возраста после 40 лет.

Также мы сообщали, как подобрать правильный уход под свой тип волос.

мода тренды прически волосы стиль
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
