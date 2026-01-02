Какие стрижки будут старить после 40 — забудьте об этих трех прическах

Женщина с короткой прической. Фото: Freepik

Некоторые прически способны омолодить, а другие же наоборот — добавить возраста. Стилисты советуют женщинам 40+ забыть о трех вариантах стрижек, ведь они только будут старить и портить образ.

Какие стрижки не подойдут женщинам старше 40

Длинные прямые волосы

С возрастом локоны становятся не такими упругими и густыми, как раньше. К тому же цвет уже более тусклый, из-за чего нужно чаще краситься. Поэтому волосы становятся ломкими и сухими. Именно поэтому после 40 лет женщинам лучше отказаться от длинных шевелюр. Стилисты советуют выбирать средние или короткие стрижки, которые добавляют объема. Например, асимметричный боб или каскад. Многослойные прически станут лучшим вариантом.

Длинные волосы. Фото: Instagram

Каре с челкой

Короткое каре оголяет шею, а это добавляет возраста женщине. Кроме того, челка визуально делает лицо шире. Это добавляет лишних килограммов, что для женщин 40+ может быть совсем не приятным. Стилисты отмечают, что такая стрижка будет подчеркивать мимические морщины и возрастные недостатки на лице, ведь челка всегда будет привлекать внимание. Если вы все же хотите ультракороткую прическу, стоит отказаться хотя бы от коротких прядей на лице.

Каре с челкой. Фото: Instagram

Прическа с начесом

Такой тренд был популярным в 90-х, однако сейчас о нем лучше забыть. Женщин 40+ эта прическа будет только старить. Если вы хотите добавить волосам объема, то лучше выбрать многослойную стрижку, которая придаст естественной пышности. Кроме того, можно воспользоваться стайлерами или же средствами, которые сделают тонкие пряди объемными.

Прическа с начесом. Фото: Instagram

Стрижка после 40 лет — это важный элемент образа, который стоит подбирать с тщательностью. Именно поэтому лучше всего посоветоваться с профессиональным стилистом, который подскажет, какая прическа подойдет именно вашему типу лица и будет омолаживать, а не старить.

