Главная Мода Какие стрижки будут актуальными в 2026 году — три главных тренда

Какие стрижки будут актуальными в 2026 году — три главных тренда

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:01
Какие стрижки станут трендовыми в 2026 году — три лучших варианта
Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Hair-тренды в 2026 году будут сосредоточены на простоте, легкости укладки и натуральности. Из моды выходят стрижки, требующие длительных укладок и сложного ухода. Зато стилисты советуют обратить внимание на более простые, но не менее эффектные варианты.

Об этом рассказали на странице КІМ в Instagram.

Wolf Cut

Эта стрижка напоминает стиль 70-х, который сочетается с современными тенденциями. Главная ее особенность — многослойность. Обычно для верхней части головы в такой прическе используют более короткие слои. Это придает объем и текстуру. Сзади слои длиннее, что делает такую стрижку несколько небрежной, дерзкой и рокерской. Wolf Cut подойдет тем, у кого непослушные, вьющиеся и пушистые волосы.

Трендові стрижки 2026 року
Стрижка Wolf Cut. Фото: Instagram

Buzz Cut

Такая стрижка — это минимум укладки и максимум простоты. Buzz Cut предполагает ультракороткую длину. Поэтому эта прическа стала воплощением свободы, освобождения от условностей и стандартов красоты. Ее не нужно укладывать, достаточно будет просто вымыть волосы и высушить их. Эта стрижка подойдет практически любому человеку. Она удачно подчеркнет различные формы лица.

Трендові стрижки 2026 року
Стрижка Buzz Cut. Фото: Instagram

Удлиненные стрижки

В тренде в 2026 году также будут удлиненные стрижки, например, каскад, каре или боб. Такие варианты уже требуют укладки, однако они будут не менее эффектными и без нее. Небрежность в сочетании с многослойностью создаст легкий и интересный образ. К тому же такие варианты будут очень женственными и элегантными.

Трендові стрижки 2026 року
Удлиненное каре. Фото: Instagram

Эти три тенденции в стрижках будут на пике популярности в 2026 году. Они подчеркнут особенность стиля и придадут ему уникальности.

мода тренды стрижки советы стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
