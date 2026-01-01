Відео
Які стрижки будуть актуальними у 2026 році — три головні тренди

Які стрижки будуть актуальними у 2026 році — три головні тренди

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:01
Які стрижки стануть трендовими у 2026 році — три кращі варіанти
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Hair-тренди у 2026 році будуть зосереджені на простоті, легкості укладання та натуральності. З моди виходять стрижки, які потребують тривалих укладок та складного догляду. Натомість стилісти радять звернути увагу на простіші, але не менш ефектні варіанти.

Про це розповіли на сторінці КІМ в Instagram.

Трендові стрижки 2026 року

Wolf Cut

Ця стрижка нагадує стиль 70-х, який поєднується з сучасними тенденціями. Головна її особливість — багатошаровість. Зазвичай для верхньої частини голови у такій зачісці використовують коротші шари. Це надає об'єму і текстури. Позаду шари довші, що робить таку стрижку дещо недбалою, зухвалою та рокерською. Wolf Cut пасуватиме тим, у кого неслухняне, кучеряве та пухнасте волосся.

Трендові стрижки 2026 року
Стрижка Wolf Cut. Фото: Instagram

Buzz Cut

Така стрижка — це мінімум укладання та максимум простоти. Buzz Cut передбачає ультракоротку довжину. Через це ця зачіска стала втіленням свободи, звільнення від умовностей та стандартів краси. Її не потрібно укладати, достатньо буде просто вимити волосся та висушити його. Ця стрижка підійде практично будь-кому. Вона вдало підкреслить різні форми обличчя. 

Трендові стрижки 2026 року
Стрижка Buzz Cut. Фото: Instagram

Подовжені стрижки

У тренді у 2026 році також будуть подовжені стрижки, наприклад, каскад, каре чи боб. Такі варіанти вже потребують укладання, однак вони будуть не менш ефектними й без нього. Недбалість у поєднанні з багатошаровістю створить легкий та цікавий образ. До того ж такі варіанти будуть дуже жіночними та елегантними.

Трендові стрижки 2026 року
Подовжене каре. Фото: Instagram

Ці три тенденції у стрижках будуть на піку популярності у 2026 році. Вони підкреслять особливість стилю та додадуть йому унікальності.

мода тренди стрижки поради стиль
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
