Нова стрижка Гейлі Бібер — тренд 2026, який підходить кожному

Американська модель Гейлі Бібер обрізала довге волосся і повернулася до боба. Стилістка Джастін Марджан опублікувала фото її нової стрижки, і тепер половина Instagram збирається записатися до перукаря.

У Vogue розповіли, чому саме ця довжина знову стає актуальною.

Що за нова стрижка у Гейлі Бібер

Long bob, або боб до ключиць. Волосся закінчується десь між підборіддям і плечима, є ледь помітні шари, які додають об'єм без різких переходів. Нічого революційного — просто волосся середньої довжини з легкою текстурою. Але саме ця простота і робить стрижку робочою.

Бібер носила таку довжину раніше, потім відростила волосся до лопаток, а тепер знову його обрізала. Це не перший раз, коли вона запускає хвилю інтересу до цієї стрижки, і напевно не останній.

Чому боб працює в будь-якому віці

Перукарі кажуть, що боб підходить для овального та круглого обличчя, але насправді він працює і для інших, якщо правильно підібрати шари та довжину чубчика. Довге волосся може робити фігуру нижчою, а боб — навпаки, створює враження, що людина вища.

Коли волосся закінчується біля ключиць, воно не "обтяжує" силует. Погляд не зупиняється на довгих пасмах, які тягнуть вниз, а відразу переходить до решти образу.

Підходить для різного волосся

Тонке, густе, пряме, кучеряве — боб можна адаптувати. Якщо волосся тонке, легкі шари додають об'єм. Якщо густе — можна зробити більше текстури, щоб воно не лежало однією масою.

Можна укладати по-різному

Бібер зазвичай носить боб з легкою хвилею і трохи недбало — це її фірмовий стиль. Але ту саму стрижку можна висушити гладко, і вона буде мати вже інший вигляд. Проділ посередині підсилює блиск волосся, бо світло падає рівномірно з обох боків.

Можна робити текстуровану укладку для повсякденного образу або гладку для виходу. Стрижка залишається тією самою, але враження змінюється залежно від того, як ви її висушили.

