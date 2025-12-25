Новая стрижка Хейли Бибер — тренд 2026, который подходит каждому

Хейли Бибер. Фото: Instagram/haileybieber

Американская модель Хейли Бибер обрезала длинные волосы и вернулась к бобу. Стилист Джастин Марджан опубликовала фото ее новой стрижки, и теперь половина Instagram собирается записаться к парикмахеру.

В Vogue рассказали, почему именно эта длина снова становится актуальной.

Что за новая стрижка у Хейли Бибер

Long bob, или боб до ключиц. Волосы заканчиваются где-то между подбородком и плечами, есть едва заметные слои, которые добавляют объем без резких переходов. Ничего революционного — просто волосы средней длины с легкой текстурой. Но именно эта простота и делает стрижку рабочей.

Бибер носила такую длину раньше, потом отрастила волосы до лопаток, а теперь снова их обрезала. Это не первый раз, когда она запускает волну интереса к этой стрижке, и наверняка не последний.

Почему боб работает в любом возрасте

Парикмахеры говорят, что боб подходит для овального и круглого лица, но на самом деле он работает и для других, если правильно подобрать слои и длину челки. Длинные волосы могут делать фигуру ниже, а боб — наоборот, создает впечатление, что человек выше.

Когда волосы заканчиваются возле ключиц, они не "утяжеляют" силуэт. Взгляд не останавливается на длинных прядях, которые тянут вниз, а сразу переходит к остальному образу.

Подходит для разных волос

Тонкие, густые, прямые, вьющиеся — боб можно адаптировать. Если волосы тонкие, легкие слои добавляют объем. Если густые — можно сделать больше текстуры, чтобы они не лежали одной массой.

Можно укладывать по-разному

Бибер обычно носит боб с легкой волной и немного небрежно — это ее фирменный стиль. Но ту же стрижку можно высушить гладко, и она будет выглядеть уже по-другому. Пробор посередине усиливает блеск волос, так как свет падает равномерно с обеих сторон.

Можно делать текстурированную укладку для повседневного образа или гладкую для выхода. Стрижка остается той же, но впечатление меняется в зависимости от того, как вы ее высушили.

