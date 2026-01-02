Які стрижки будуть старити після 40 — забудьте про ці три зачіски

Жінка з короткою зачіскою. Фото: Freepik

Деякі зачіски здатні омолодити, а інші ж навпаки — додати віку. Стилісти радять жінкам 40+ забути про три варіанти стрижок, адже вони лише старитимуть та псуватимуть образ.

Про це пише ТСН.

Які стрижки не пасуватимуть жінкам старше 40

Довге пряме волосся

З віком локони стають не такими пружними та густими, як раніше. До того ж колір вже більш тьмяний, через що потрібно частіше фарбуватися. Відтак волосся стає ламким та сухим. Саме тому після 40 років жінкам краще відмовитися від довгих шевелюр. Стилісти радять обирати середні або короткі стрижки, які додають об'єму. Наприклад, асиметричний боб чи каскад. Багатошарові зачіски стануть найкращим варіантом.

Довге волосся. Фото: Instagram

Каре з чубком

Коротке каре оголює шию, а це додає віку жінці. Крім того, чубчик візуально робить обличчя ширшим. Це додає зайвих кілограмів, що для жінок 40+ може бути зовсім не приємним. Стилісти наголошують, що така стрижка буде підкреслювати мімічні зморшки та вікові недоліки на обличчі, адже чубчик завжди привертатиме увагу. Якщо ви все ж хочете ультракоротку зачіску, варто відмовитися хоча б від коротких пасм на обличчі.

Каре з чубчиком. Фото: Instagram

Зачіска з начосом

Такий тренд був популярним у 90-х, однак зараз про нього краще забути. Жінок 40+ ця зачіска буде лише старити. Якщо ви хочете додати волоссю об'єму, то краще обрати багатошарову стрижку, яка надасть природної пишності. Крім того, можна скористатися стайлерами або ж засобами, які зроблять тонкі пасма об'ємними.

Зачіска з начосом. Фото: Instagram

Стрижка після 40 років — це важливий елемент образу, який варто підбирати з ретельністю. Саме тому найкраще порадитися з професійним стилістом, що підкаже, яка зачіска підійде саме вашому типу обличчя та буде омолоджувати, а не старити.

