Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Додадуть віку — які стрижки будуть старити жінку 40+

Додадуть віку — які стрижки будуть старити жінку 40+

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 16:04
Які стрижки будуть старити після 40 — забудьте про ці три зачіски
Жінка з короткою зачіскою. Фото: Freepik

Деякі зачіски здатні омолодити, а інші ж навпаки — додати віку. Стилісти радять жінкам 40+ забути про три варіанти стрижок, адже вони лише старитимуть та псуватимуть образ.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Які стрижки не пасуватимуть жінкам старше 40

Довге пряме волосся

З віком локони стають не такими пружними та густими, як раніше. До того ж колір вже більш тьмяний, через що потрібно частіше фарбуватися. Відтак волосся стає ламким та сухим. Саме тому після 40 років жінкам краще відмовитися від довгих шевелюр. Стилісти радять обирати середні або короткі стрижки, які додають об'єму. Наприклад, асиметричний боб чи каскад. Багатошарові зачіски стануть найкращим варіантом.

Які стрижки будуть старити після 40 років
Довге волосся. Фото: Instagram

Каре з чубком

Коротке каре оголює шию, а це додає віку жінці. Крім того, чубчик візуально робить обличчя ширшим. Це додає зайвих кілограмів, що для жінок 40+ може бути зовсім не приємним. Стилісти наголошують, що така стрижка буде підкреслювати мімічні зморшки та вікові недоліки на обличчі, адже чубчик завжди привертатиме увагу. Якщо ви все ж хочете ультракоротку зачіску, варто відмовитися хоча б від коротких пасм на обличчі.

Які стрижки будуть старити після 40 років
Каре з чубчиком. Фото: Instagram

Зачіска з начосом

Такий тренд був популярним у 90-х, однак зараз про нього краще забути. Жінок 40+ ця зачіска буде лише старити. Якщо ви хочете додати волоссю об'єму, то краще обрати багатошарову стрижку, яка надасть природної пишності. Крім того, можна скористатися стайлерами або ж засобами, які зроблять тонкі пасма об'ємними.

Які стрижки будуть старити після 40 років
Зачіска з начосом. Фото: Instagram

Стрижка після 40 років — це важливий елемент образу, який варто підбирати з ретельністю. Саме тому найкраще порадитися з професійним стилістом, що підкаже, яка зачіска підійде саме вашому типу обличчя та буде омолоджувати, а не старити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стрижки будуть у моді цього року. Стилісти назвали три зачіски.

Також ми розповідали про те, яку зачіску неможливо зіпсувати жирним волоссям. Це тренд 2026 року.

стрижки зачіски поради волосся краса
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації