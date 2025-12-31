Как определить свой тип волос за 5 минут — все что нужно знать

Девушки с красивыми волосами. Фото: freepik

Чтобы подобрать правильный уход за волосами, стрижку и прическу, надо различать их типы. Многие могут не знать свой тип или ошибаться на этот счет.

Поэтому сайт Новини.LIVE расскажет об основных типах волос и домашнем уходе за ними.

Как точно определить тип волос

Все типы волос делятся на четыре основных:

нормальный;

сухой;

жирный;

комбинированный.

Важно понимать, что когда говорят о жирных волосах, имеют в виду чрезмерное салоотделение кожи головы. Сами волосы не имеют сальных желез и не могут быть жирными — это про кожу, а не про пряди.

Нормальные волосы

Нормальные волосы становятся жирными у корней примерно на третий день после мытья. Кончики секутся редко. Они могут электризоваться, но легко укладываются и неплохо держат форму. Если термоукладка не слишком частая, она не вредит.

Как ухаживать: мыть примерно 2 раза в неделю, выбирать мягкие шампуни, чтобы не пересушить. Маски делать нужно раз в две недели — не стоит злоупотреблять, так как волосы могут привыкнуть к излишнему питанию.

Это тот тип, с которым легко жить. Не надо ежедневного мытья, не надо постоянных масок, не надо борьбы с секущимися концами. Просто базовый уход и все работает.

Сухие волосы

Сухие волосы остаются чистыми до 5-6 дней. Они мало блестят, часто секутся, кончики трудно расчесать, пряди ломаются и электризуются. Укладывать трудно, сушка феном и горячие приборы ухудшают состояние. Сухие пряди могут достаться от природы или стать результатом химической завивки, обесцвечивания, частого окрашивания или злоупотребления гаджетами для укладки.

Как ухаживать: никогда не расчесывать мокрые волосы. На подсушенные полотенцем волосы нанести немного кокосового или арганового масла. Нужно дождаться пока они высохнут и только потом расчесать. Не надо только пытаться сохранить длину за счет сухих или секущихся концов.

Жирные волосы

Жирные волосы быстро загрязняются — возможно, уже на второй день после мытья. Зато они не склонны к сечению, мало электризуются и имеют здоровый блеск. Легко укладываются, но не очень хорошо держат форму. Перхоть тоже довольно распространенная проблема для этого типа волос.

Как ухаживать: можно мыть каждый день. Если цель — избавиться от перхоти, нужно подобрать специальное средство. Большая ошибка — оставлять жирные волосы без кондиционера, потому что они тоже нуждаются в увлажнении.

Жирные волосы — это не про грязные волосы, это про активные сальные железы. Можно мыть каждый день и это нормально, если так комфортнее.

Комбинированный тип

Комбинированный или смешанный тип характерен для девушек с длинными волосами. Жирность у корней и сухие кончики. Волосы имеют несвежий вид уже на второй-третий день, при этом концы электризуются и секутся. После мытья может возникать ощущение сухости или стянутости кожи головы.

Как ухаживать: мыть два-три раза в неделю или по необходимости. Полезно использовать отвары, например, ромашки или коры дуба. Но перед этим обязательно выяснить, нет ли аллергии — для этого надо нанести каплю отвара на запястье или кожу за ухом.

Комбинированный тип самый сложный, потому что надо ухаживать одновременно и за корнями, и за концами. Средства для жирных волос сушат концы, средства для сухих делают корни еще жирнее.

Поврежденные волосы

Иногда поврежденные волосы выделяют в отдельную категорию из-за их пористости и ломкости. Но важно помнить: типы волос могут меняться под влиянием сезонности, состояния здоровья и так далее.

Под палящим солнцем или на морозе волосы могут стать сухими или пористыми. В результате частых окрашиваний и повреждений пряди становятся тусклыми и сухими. Это не означает, что ваш тип волос изменился навсегда — это означает, что сейчас они повреждены и нуждаются в восстановлении.

Окрашенные волосы

Помимо увлажнения и восстановления, уход за окрашенными волосами включает в себя поддержание яркости цвета. Окрашенные пряди нуждаются в деликатном уходе без ущерба для пигмента.

Окрашенные волосы почти всегда суше, чем неокрашенные, так как химический процесс окрашивания открывает чешую волос. Даже если до окрашивания они были нормальными, после могут стать сухими или комбинированными.

