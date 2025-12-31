Як визначити свій тип волосся за 5 хвилин — все що потрібно знати

Дівчата з гарним волоссям. Фото: freepik

Щоб підібрати правильний догляд за волоссям, стрижку та зачіску, треба розрізняти його типи. Багато хто може не знати свій тип або помилятися на цей рахунок.

Тому сайт Новини.LIVE розповість про основні типи волосся і домашній догляд за ними.

Реклама

Читайте також:

Як точно визначити тип волосся

Всі типи волосся діляться на чотири основні:

нормальний;

сухий;

жирний;

комбінований.

Важливо розуміти, що коли говорять про жирне волосся, мають на увазі надмірне саловиділення шкіри голови. Саме волосся не має сальних залоз і не може бути жирним — це про шкіру, а не про пасма.

Нормальне волосся

Нормальне волосся стає жирним біля коренів приблизно на третій день після миття. Кінчики січуться рідко. Воно може електризуватися, але легко укладається і непогано тримає форму. Якщо термоукладка не занадто часта, вона не шкодить.

Як доглядати: мити приблизно 2 рази на тиждень, вибирати м'які шампуні, щоб не пересушити. Маски робити потрібно раз на два тижні — не варто зловживати, бо волосся може звикнути до зайвого живлення.

Це той тип, з яким легко жити. Не треба щоденного миття, не треба постійних масок, не треба боротьби з посіченими кінцями. Просто базовий догляд і все працює.

Сухе волосся

Сухе волосся залишається чистим до 5-6 днів. Воно мало блищить, часто січенеться, кінчики важко розчесати, пасма ламаються і електризуються. Укладати важко, сушка феном і гарячі прилади погіршують стан. Сухі пасма можуть дістатися від природи або стати результатом хімічної завивки, знебарвлення, частого фарбування чи зловживання гаджетами для укладання.

Як доглядати: ніколи не розчісувати мокре волосся. На підсушене рушником волосся нанести трохи кокосової або арганової олії. Потрібно дочекатися поки воно висохне і тільки потім розчесати. Не треба тільки намагатися зберегти довжину за рахунок сухих або посічених кінців.

Жирне волосся

Жирне волосся швидко забрудняється — можливо, вже на другий день після миття. Зате воно не схильне до посічення, мало електризується і має здоровий блиск. Легко укладається, але не дуже добре тримає форму. Лупа теж досить поширена проблема для цього типу волосся.

Як доглядати: можна мити щодня. Якщо мета — позбутися лупи, потрібно підібрати спеціальний засіб. Велика помилка — залишати жирне волосся без кондиціонера, бо воно теж потребує зволоження.

Жирне волосся — це не про брудне волосся, це про активні сальні залози. Можна мити кожен день і це нормально, якщо так комфортніше.

Комбінований тип

Комбінований або змішаний тип характерний для дівчат з довгим волоссям. Жирність біля коріння і сухі кінчики. Волосся має несвіжий вигляд вже на другий-третій день, при цьому кінці електризуються і січуться. Після миття може виникати відчуття сухості або стягнутості шкіри голови.

Як доглядати: мити два-три рази на тиждень або по необхідності. Корисно використовувати відвари, наприклад, ромашки або кори дуба. Але перед цим обов'язково з'ясувати, чи немає алергії — для цього треба нанести краплю відвару на зап'ястя або шкіру за вухом.

Комбінований тип найскладніший, бо треба доглядати одночасно і за коренями, і за кінцями. Засоби для жирного волосся сушать кінці, засоби для сухого роблять корені ще жирнішими.

Пошкоджене волосся

Іноді пошкоджене волосся виділяють в окрему категорію через його пористість і ламкість. Але важливо пам'ятати: типи волосся можуть змінюватися під впливом сезонності, стану здоров'я і так далі.

Під палючим сонцем або на морозі волосся може стати сухим або пористим. В результаті частих фарбувань і пошкоджень пасма стають тьмяними і сухими. Це не означає, що ваш тип волосся змінився назавжди — це означає, що зараз воно пошкоджене і потребує відновлення.

Фарбоване волосся

Крім зволоження та відновлення, догляд за фарбованим волоссям включає підтримку яскравості кольору. Пофарбовані пасма потребують делікатного догляду без шкоди для пігменту.

Фарбоване волосся майже завжди сухіше, ніж нефарбоване, бо хімічний процес фарбування відкриває луску волосся. Навіть якщо до фарбування воно було нормальним, після може стати сухим або комбінованим.

Раніше ми писали про те, чи нормально не мити волосся близько місяця і які можуть бути наслідками.

Також ми повідомляли, яку зачіску краще за все робити на жирне волосся.