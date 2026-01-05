Відео
Ефективні трюки — зачіски, що маскують відрослі корені волосся

Дата публікації: 5 січня 2026 13:57
Як маскувати відрослі корені — прості зачіски допоможуть
Дівчина розглядає свої корені. Фото: freepik

Відрослі корені — ситуація знайома кожній жінці, яка фарбує волосся. Навіть при регулярних відвідуваннях салону між процедурами завжди настає момент, коли відростання стає помітним — розповідаємо, як це замаскувати без нового фарбування.

Корисною інформацією з цього приводу поділилося видання Real Simple.

Читайте також:

Чому корені стають помітними і як їх приховати

Наше волосся відростає в середньому на 0,5-1 см щомісяця. Багато жінок оновлюють колір приблизно раз на чотири-шість тижнів, але навіть за цей час корені встигають стати помітними. Особливо швидко це відбувається на темному волоссі або коли фарбування використовується для приховування сивини.

Різниця між натуральним кольором і фарбованим створює чіткий контраст біля коренів. Чим світліше фарбоване волосся і темніше натуральне — тим помітніше відростання. Але є кілька способів це приховати без повторного фарбування.

Об'ємні кучері

Великий об'єм відволікає увагу від верхівки голови і робить відростання менш помітним. Використовуйте плойки різного діаметра і укладайте пасма в різних напрямках. Такий прийом створює багатошарову текстуру і додає густини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо волосся тонке або пряме, закріпіть його на бігуді чи липучках, а корені легенько начешіть. Це забезпечить додатковий об'єм і допоможе приховати відростання коренів. Цей спосіб працює краще за все для середнього і довгого волосся. На короткому волоссі створити достатній об'єм важче, і корені все одно залишаються на виду.

Недбалий пучок

Ця зачіска давно стала універсальною. Її головна перевага в здатності відволікати увагу від коренів завдяки текстурі і легкій невимушеності. Волосся не потрібно збирати ідеально рівно, навпаки, кілька вибитих пасм роблять образ природнішим.

Легкий пучок завжди доречний
Недбалий пучок. Фото з Instagram

Розділіть волосся від вуха до вуха. Верхню частину зачешіть назад і закріпіть шпильками чи вузлом. Найбільш помітна частина волосся — де саме видно корені — не лишається відкритою, бо пасма збираються назад і фіксуються. Нижня частина залишається розпущеною, що додає образу легкості.

Аксесуари

Якщо часу немає взагалі, використовуйте аксесуари. Пов'язка, бандана чи яскрава шпилька здатні повністю перекрити відростання коренів або відволікти увагу на себе.

Чим можуть бути корисними аксесуари
Гарний аксесуар. Фото з Instagram

Пов'язка або бандана закриває лінію коренів фізично — її просто не видно під тканиною. Яскрава шпилька або велика заколка працює інакше: вона привертає увагу на себе, і око не фокусується на коренях.

Раніше ми писали про те, які стрижки будуть додавати віку після 40 років.

Також ми повідомляли, як підібрати правильний догляд під свій тип волосся.

мода тренди зачіски волосся стиль
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
