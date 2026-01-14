Наймодніша коротка стрижка 2026 — стильна та легка в догляді

Коротка стрижка у дівчини. Фото: freepik

Коротка стрижка з 90-х років знову в моді — це біксі, поєднання піксі та боба. Вона легка у догляді, підходить для різних типів волосся і відкриває багато варіантів укладок.

Сайт Новини.LIVE розповість про цю стрижку все що потрібно знати.

Стрижка біксі — легка зачіска з 90-х, яка повертається

Біксі має недбалий й природний вигляд, немов піксі, яка трохи відросла, або рваний боб з легкими шарами. Волосся легко заправляти за вуха, трохи поправляти або просто залишати вільним — зачіска сама по собі цікава у русі.

Біксі на світлому волоссі. Фото з Instagram

Вперше біксі з’явилася наприкінці 90-х і швидко стала улюбленою серед знаменитостей. Головна різниця між біксі, піксі та бобом у довжині та структурі. Боб зазвичай рівний і гладкий, без виступаючих пасм. Піксі дуже коротка, а біксі залишає волосся трохи довшим, з рваними шарами і легким об’ємом, що робить її більш універсальною.

Гарна укладка біксі. Фото з Instagram

Біксі підходить для будь-якої форми обличчя і типу волосся. Вона дозволяє робити різні укладки, експериментувати з фарбуванням або легкими кучерями. Сушити краще круглою щіткою, піднімаючи корені і формуючи кінчики.

Біксі на кучеряве волосся. Фото з Instagram

Ця стрижка проста у догляді, і в ній немає нічого надуманого — волосся має природний й живий вигляд. Біксі можна носити недбало або більш структурно, підкреслюючи шари та об’єм за допомогою стайлінгу.

