Самая модная короткая стрижка 2026 — стильная и легкая в уходе

Короткая стрижка у девушки. Фото: freepik

Короткая стрижка из 90-х годов снова в моде — это бикси, сочетание пикси и боба. Она легкая в уходе, подходит для разных типов волос и открывает много вариантов укладок.

Стрижка бикси — легкая прическа из 90-х, которая возвращается

Бикси выглядит небрежно и естественно, словно немного отросшая пикси или рваный боб с легкими слоями. Волосы легко заправлять за уши, немного поправлять или просто оставлять свободными — прическа сама по себе интересна в движении.

Бикси на светлых волосах. Фото из Instagram

Впервые бикси появилась в конце 90-х и быстро стала любимой среди знаменитостей. Главная разница между бикси, пикси и бобом в длине и структуре. Боб обычно ровный и гладкий, без выступающих прядей. Пикси очень короткая, а бикси оставляет волосы немного длиннее, с рваными слоями и легким объемом, что делает ее более универсальной.

Красивая укладка бикси. Фото из Instagram

Бикси подходит для любой формы лица и типа волос. Она позволяет делать различные укладки, экспериментировать с окрашиванием или легкими кудрями. Сушить лучше круглой щеткой, приподнимая корни и формируя кончики.

Бикси на вьющиеся волосы. Фото из Instagram

Эта стрижка проста в уходе, и в ней нет ничего надуманного — волосы выглядят естественно и живо. Бикси можно носить небрежно или более структурно, подчеркивая слои и объем с помощью стайлинга.

