Самая модная короткая стрижка 2026 года — в чем ее особенность

Вариант каре для любых волос — трендовая стрижка 2026 года
Если вы задумываетесь о коротком каре, но боитесь разочароваться после стрижки, есть способ попробовать его без ножниц. Фейк-каре помогает понять, как будет выглядеть прическа и стоит ли идти в салон.
Как превратить длинные волосы в короткие в домашних условиях
Способ 1: с повязкой или банданой
- Возьмите плотную повязку или бандану, лучше под цвет волос.
- Наденьте ее на шею поверх волос.
- Медленно и равномерно распределите волосы под повязкой.
- Поднимите передний край банданы на лоб.
- Оставшиеся концы волос скрутите и спрячьте под бандану. Можно зафиксировать резинкой.
- Если есть челка — выпрямите ее и посмотрите, как выглядит образ.
Способ 2: для волнистых или вьющихся волос
- Разделите волосы на две части.
- Нижнюю часть заплетите в косу и закрепите резинкой.
- Сделайте из косы пучок и закрепите заколками.
- Верхнюю часть волос выпустите и сделайте боковой пробор.
- Передние пряди соберите небольшой резинкой, немного вытяните, чтобы добавить объем.
- Боковые секции зафиксируйте клипсами.
- Перекрестите боковые пряди и закрепите заколками.
- Легкий слой лака поможет прическе держаться дольше.
Способ 3: быстрый вариант с платком
- Завяжите нижний хвост платком.
- Потяните края платка вниз и затяните покрепче.
- Поднимите края платка и закрепите на голове.
Эти трюки помогают увидеть себя в новом образе и решить, готовы ли вы к короткой стрижке.
