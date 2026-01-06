Самая модная короткая стрижка 2026 года — в чем ее особенность

Девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik

Если вы задумываетесь о коротком каре, но боитесь разочароваться после стрижки, есть способ попробовать его без ножниц. Фейк-каре помогает понять, как будет выглядеть прическа и стоит ли идти в салон.

Как превратить длинные волосы в короткие в домашних условиях

Способ 1: с повязкой или банданой

Возьмите плотную повязку или бандану, лучше под цвет волос. Наденьте ее на шею поверх волос. Медленно и равномерно распределите волосы под повязкой. Поднимите передний край банданы на лоб. Оставшиеся концы волос скрутите и спрячьте под бандану. Можно зафиксировать резинкой. Если есть челка — выпрямите ее и посмотрите, как выглядит образ.

Способ 2: для волнистых или вьющихся волос

Разделите волосы на две части. Нижнюю часть заплетите в косу и закрепите резинкой. Сделайте из косы пучок и закрепите заколками. Верхнюю часть волос выпустите и сделайте боковой пробор. Передние пряди соберите небольшой резинкой, немного вытяните, чтобы добавить объем. Боковые секции зафиксируйте клипсами. Перекрестите боковые пряди и закрепите заколками. Легкий слой лака поможет прическе держаться дольше.

Способ 3: быстрый вариант с платком

Завяжите нижний хвост платком. Потяните края платка вниз и затяните покрепче. Поднимите края платка и закрепите на голове.

Эти трюки помогают увидеть себя в новом образе и решить, готовы ли вы к короткой стрижке.

