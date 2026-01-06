Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Вариант каре для любых волос — трендовая стрижка 2026 года

Вариант каре для любых волос — трендовая стрижка 2026 года

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:08
Самая модная короткая стрижка 2026 года — в чем ее особенность
Девушка с короткой стрижкой. Фото: freepik

Если вы задумываетесь о коротком каре, но боитесь разочароваться после стрижки, есть способ попробовать его без ножниц. Фейк-каре помогает понять, как будет выглядеть прическа и стоит ли идти в салон.

В Ukr.media поделились важной информацией по этому поводу.

Реклама
Читайте также:

Как превратить длинные волосы в короткие в домашних условиях

Способ 1: с повязкой или банданой

  1. Возьмите плотную повязку или бандану, лучше под цвет волос.
  2. Наденьте ее на шею поверх волос.
  3. Медленно и равномерно распределите волосы под повязкой.
  4. Поднимите передний край банданы на лоб.
  5. Оставшиеся концы волос скрутите и спрячьте под бандану. Можно зафиксировать резинкой.
  6. Если есть челка — выпрямите ее и посмотрите, как выглядит образ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ 2: для волнистых или вьющихся волос

  1. Разделите волосы на две части.
  2. Нижнюю часть заплетите в косу и закрепите резинкой.
  3. Сделайте из косы пучок и закрепите заколками.
  4. Верхнюю часть волос выпустите и сделайте боковой пробор.
  5. Передние пряди соберите небольшой резинкой, немного вытяните, чтобы добавить объем.
  6. Боковые секции зафиксируйте клипсами.
  7. Перекрестите боковые пряди и закрепите заколками.
  8. Легкий слой лака поможет прическе держаться дольше.

Способ 3: быстрый вариант с платком

  1. Завяжите нижний хвост платком.
  2. Потяните края платка вниз и затяните покрепче.
  3. Поднимите края платка и закрепите на голове.

Эти трюки помогают увидеть себя в новом образе и решить, готовы ли вы к короткой стрижке.

Ранее мы писали о том, какие стрижки после 40 лет только добавят возраста, поэтому стилисты советуют их обходить стороной в 2026 году.

Также мы сообщали, какие стрижки станут революционными в этом году.

мода лайфхаки волосы стиль модная коротка стрижка
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации