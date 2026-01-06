Наймодніша коротка стрижка 2026 року — в чому її особливість

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Якщо ви замислюєтеся про коротке каре, але боїтеся розчаруватися після стрижки, є спосіб спробувати його без ножиць. Фейк-каре допомагає зрозуміти, який вигляд буде мати зачіска і чи варто йти в салон.

Як перетворити довге волосся на коротке в домашніх умовах

Спосіб 1: з пов’язкою або банданою

Візьміть щільну пов’язку або бандану, краще під колір волосся. Надягніть її на шию поверх волосся. Повільно і рівномірно розподіліть волосся під пов’язкою. Підніміть передній край бандани на лоб. Кінці волосся, що залишилися, скрутіть і сховайте під бандану. Можна зафіксувати гумкою. Якщо є чубчик — випряміть його і подивіться, як виглядає образ.

Спосіб 2: для хвилястого або кучерявого волосся

Розділіть волосся на дві частини. Нижню частину заплетіть у косу і закріпіть гумкою. Зробіть з коси пучок і закріпіть шпильками. Верхню частину волосся випустіть і зробіть боковий проділ. Передні пасма зберіть невеликою гумкою, трохи витягніть, щоб додати об’єм. Бокові секції зафіксуйте кліпсами. Перехрестіть бокові пасма та закріпіть шпильками. Легкий шар лаку допоможе зачісці триматися довше.

Спосіб 3: швидкий варіант з хусткою

Зав’яжіть нижній хвіст хусткою. Потягніть краї хустки вниз і затягніть міцніше. Підніміть краї хустки і закріпіть на голові.

Ці трюки допомагають побачити себе у новому образі і вирішити, чи готові ви до короткої стрижки.

