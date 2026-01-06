Наймодніша коротка стрижка 2026 року — в чому її особливість

Варіант каре для будь-якого волосся — трендова стрижка 2026 року
Якщо ви замислюєтеся про коротке каре, але боїтеся розчаруватися після стрижки, є спосіб спробувати його без ножиць. Фейк-каре допомагає зрозуміти, який вигляд буде мати зачіска і чи варто йти в салон.
Як перетворити довге волосся на коротке в домашніх умовах
Спосіб 1: з пов’язкою або банданою
- Візьміть щільну пов’язку або бандану, краще під колір волосся.
- Надягніть її на шию поверх волосся.
- Повільно і рівномірно розподіліть волосся під пов’язкою.
- Підніміть передній край бандани на лоб.
- Кінці волосся, що залишилися, скрутіть і сховайте під бандану. Можна зафіксувати гумкою.
- Якщо є чубчик — випряміть його і подивіться, як виглядає образ.
Спосіб 2: для хвилястого або кучерявого волосся
- Розділіть волосся на дві частини.
- Нижню частину заплетіть у косу і закріпіть гумкою.
- Зробіть з коси пучок і закріпіть шпильками.
- Верхню частину волосся випустіть і зробіть боковий проділ.
- Передні пасма зберіть невеликою гумкою, трохи витягніть, щоб додати об’єм.
- Бокові секції зафіксуйте кліпсами.
- Перехрестіть бокові пасма та закріпіть шпильками.
- Легкий шар лаку допоможе зачісці триматися довше.
Спосіб 3: швидкий варіант з хусткою
- Зав’яжіть нижній хвіст хусткою.
- Потягніть краї хустки вниз і затягніть міцніше.
- Підніміть краї хустки і закріпіть на голові.
Ці трюки допомагають побачити себе у новому образі і вирішити, чи готові ви до короткої стрижки.
