Україна
Головна Мода Варіант каре для будь-якого волосся — трендова стрижка 2026 року

Варіант каре для будь-якого волосся — трендова стрижка 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:08
Наймодніша коротка стрижка 2026 року — в чому її особливість
Дівчина з короткою стрижкою. Фото: freepik

Якщо ви замислюєтеся про коротке каре, але боїтеся розчаруватися після стрижки, є спосіб спробувати його без ножиць. Фейк-каре допомагає зрозуміти, який вигляд буде мати зачіска і чи варто йти в салон.

В Ukr.media поділилися важливою інформацією з цього приводу. 

Читайте також:

Як перетворити довге волосся на коротке в домашніх умовах

Спосіб 1: з пов’язкою або банданою

  1. Візьміть щільну пов’язку або бандану, краще під колір волосся.
  2. Надягніть її на шию поверх волосся.
  3. Повільно і рівномірно розподіліть волосся під пов’язкою.
  4. Підніміть передній край бандани на лоб.
  5. Кінці волосся, що залишилися, скрутіть і сховайте під бандану. Можна зафіксувати гумкою.
  6. Якщо є чубчик — випряміть його і подивіться, як виглядає образ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спосіб 2: для хвилястого або кучерявого волосся

  1. Розділіть волосся на дві частини.
  2. Нижню частину заплетіть у косу і закріпіть гумкою.
  3. Зробіть з коси пучок і закріпіть шпильками.
  4. Верхню частину волосся випустіть і зробіть боковий проділ.
  5. Передні пасма зберіть невеликою гумкою, трохи витягніть, щоб додати об’єм.
  6. Бокові секції зафіксуйте кліпсами.
  7. Перехрестіть бокові пасма та закріпіть шпильками.
  8. Легкий шар лаку допоможе зачісці триматися довше.

Спосіб 3: швидкий варіант з хусткою

  1. Зав’яжіть нижній хвіст хусткою.
  2. Потягніть краї хустки вниз і затягніть міцніше.
  3. Підніміть краї хустки і закріпіть на голові.

Ці трюки допомагають побачити себе у новому образі і вирішити, чи готові ви до короткої стрижки.

Раніше ми писали про те, які стрижки після 40 років лише додадуть віку, тому стилісти радять їх оминати у 2026 році.

Також ми повідомляли, які стрижки стануть революційними цього року.

мода лайфхаки волосся стиль модна коротка стрижка
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
